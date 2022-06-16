Любят не за вес: Анна Неплях дала совет девушкам, которые поправились во время войны

Победительница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях снова затронула тему набора веса во время войны. 28-летняя модель, которая лично столкнулась с такой проблемой, дала совет девушкам, на теле которых тоже появились лишние сантиметры, информирует Апостроф .

Участница "Холостяка" уверена, что основная причина набора веса - стресс. "Когда у тебя стресс, ты ищешь какое-то удовольствие или чувство безопасности. А еда - это самый быстрый и простой способ получить эту безопасность, какое-то минимальное удовольствие. Потому я и набрала вес", - объяснила Анна в "Ранку з Україною".

Фото: instagram.com/neplyah

С начала полномасштабной войны Неплях поправилась на 9 кг. Сначала девушка переживала, но потом отпустила ситуацию, ведь понимает, что стресс и война - не навсегда.

"Сейчас я просто принимаю свое новое тело, не отрекаюсь от него, даю себе возможность получать удовольствие от каких-то простых вещей, например, от еды", - рассказала она.

Модель призналась, что много раз набирала и сбрасывала вес, поэтому точно знает, что нужно принять свое тело и смириться с новым изображением в зеркале.

Фото: instagram.com/neplyah

"Потому что когда мы считаем, что новые мы, которые набрали вес, это не мы, а какая-то другая тетя, которая на 10 кг тяжелее, это очень неправильно, - считает она. - Как ты можешь повлиять на свое тело, когда думаешь, что он не твое. В первую очередь нужно смириться, что ты теперь новая, у тебя новый размер одежды, и понять, что любят не за вес. И это психологическое осознание своего веса дает призыв из мозга к телу, что мы в безопасности и уже можем потихоньку приходить в свою форму".

Сейчас Анна старается правильно питаться и получать удовольствие от полезной еды. А также делать вещи, которые тоже делают ее счастливой, например занятия спортом.

"Я на самом деле всегда себя чудесно чувствую после занятий спортом, стараюсь вкраплять новые привычки себе. Сейчас каждый день гуляю по 10 тысяч шагов, тоже от этого чувствую себя более легкой, более наполненной и эмоционально стабильной. Нужно все по-немногу, и не нагружать свой организм стрессом в виде диет, потому что диеты будут только на время", - подытожила Неплях.

Фото: instagram.com/neplyah