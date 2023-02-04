Під Києвом продавчиня дала відсіч грабіжнику і стусанами вигнала з магазину: момент потрапив на відео

У Києві було затримано грабіжника, який пограбував і підпалив жінку, а в місті Обухів Київської області до одного з магазинів увірвався грабіжник і з палицею накинувся на продавщицю. Однак вона не тільки не злякалася його, але в результаті стусанами вигнала з магазину.

Відповідне відео на своїй Facebook-сторінці опублікував начальник Головного управління Національної поліції у Київській області генерал поліції третього рангу Андрій Небитов, інформує Апостроф.

Грабіжник спробував палицею вдарити жінку, але та ухилилася, вискочила з-за прилавка в торговий зал, атакувала агресивного чоловіка, та так успішно, що відібрала у нього його зброю і стусанами викинула його за двері.


"І деякі ідіоти окупанти думають, що вони можуть захопити наш народ. Наші люди незламні", - підписав кадри Небітов.

Він додав, що поліція вже знайшла зловмисника. Він затриманий і поміщений до ізолятора тимчасового тримання.


Олена Руденко, Апостроф





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