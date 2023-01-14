Продала бронежилетів на 500 тисяч: до суду потрапила жінка, яка наживалася на пожертвуваннях українців

Продала бронежилетів на 500 тисяч: до суду потрапила жінка, яка наживалася на пожертвуваннях українців

У Києві передали до суду справу голови благодійної організації, яка продавала військову гуманітарну допомогу.

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування у справі виконувача обов'язків голови правління однієї з благодійних організацій Києва. Як виявилося, жінка продавала бронежилети та бронепластини, придбані за кошти, пожертвовані українцями на допомогу ЗСУ. Обвинувальний акт направлено до суду. Про це повідомляє ДБР.

Повідомляється, що після повномасштабного російського вторгнення в Україну благодійна організація, яку очолювала підозрювана, оголосила збір 1 млн доларів, який мали піти на забезпечення потреб ЗСУ. Організація зобов'язувалася купити на зібрані гроші та безоплатно передати українським військовим бронежилети, каски, медикаменти та автомобілі.

Але після ввезення в Україну тисячі бронежилетів та пластин, куплених на пожертвування українців, голова благодійної організації вирішила заробити на них гроші. Замість безкоштовної передачі військовим вона почала торгувати гуманітарною допомогою уроздріб. Зловмисниця встигла продати 30 одиниць індивідуального захисту на суму понад 500 тис. гривень перед тим, як було викрито ДБР.

"Керівник організації звинувачується у продажу гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, здійсненого у значному розмірі та під час дії військового стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 7 років. Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура", - йдеться у повідомленні ДБР.


Галина Струс, politeka.net





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