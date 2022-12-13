Помер композитор культового "Твін Піксу" Анджело Бадаламенті

Помер Анджело Бадаламенті, відомий композитор фільмів Девіда Лінча , який пройшов шлях від викладання в молодшій школі в Брукліні до створення містичної музики для таких картин, як «Синій оксамит» , «Твін Пікс» і «Малхолланд Драйв». Йому було 85, пише видання The Hollywood Reporter.