Помер композитор культового "Твін Піксу" Анджело Бадаламенті

«Я сиджу з Анджело і розмовляю з ним про сцену з фільму, і він починає грати ці слова на роялі», — розповідав якось Девід Лінч, інформує ZN.ua.

Помер Анджело Бадаламенті, відомий композитор фільмів Девіда Лінча , який пройшов шлях від викладання в молодшій школі в Брукліні до створення містичної музики для таких картин, як «Синій оксамит» , «Твін Пікс» і «Малхолланд Драйв». Йому було 85, пише видання The Hollywood Reporter.


Оксана Коваль, ZN.ua





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