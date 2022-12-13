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2022-12-13
Помер композитор культового "Твін Піксу" Анджело Бадаламенті
«Я сиджу з Анджело і розмовляю з ним про сцену з фільму, і він починає грати ці слова на роялі», — розповідав якось Девід Лінч, інформує
Помер Анджело Бадаламенті, відомий композитор фільмів Девіда Лінча , який пройшов шлях від викладання в молодшій школі в Брукліні до створення містичної музики для таких картин, як «Синій оксамит» , «Твін Пікс» і «Малхолланд Драйв». Йому було 85, пише видання
Оксана Коваль, ZN.ua