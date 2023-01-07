"Казав матері, що поїхав на війну нібито як волонтер": українка віддала мільйон за полеглого сина на потреби армії

Херсон, радість, ЗСУ

У Луцьку жінка після смерті сина на війні віддала для потреб Сил оборони України 1 мільйон гривень.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Своє ім'я жінка не називає, але відомо, що загиблого захисника країни звали Микола Миколайович.

За її словами, вона навіть не знала, що її син пішов воювати на передову. Він казав матері, що поїхав на війну нібито як волонтер.

Про бажання передати гроші на закупівлю необхідного для військових вона повідомила в День святого Миколая.

Волонтери придбали на ці кошти три дрони з тепловізорами, три ноутбуки й зарядні станції. Все обладнання вже передали бійцям в район Бахмута Донецької області.

Боєць АТО, волонтер Сергій розповів, що він вражений від вчинку жінки та каже, що за вісім років бачить таке вперше.

За словами волонтера, він чув у голосі жінки впевненість, вона знала, що робить.


Алексей Ионов, politeka.net





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