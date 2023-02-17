Стрілянини не було: Анна Неплях розповіла, що насправді розбило її авто

16 лютого Анна Неплях показала фотографії розбитого заднього скла автомобіля і заявила, що в неї стріляли. "Як вам такий прикол, що в мене зранку стріляли, коли я була за кермом?" - написала "Міс Україна Всесвіт-2021".

Модель не стала розкривати деталі інциденту, але після того, як новина розлетілася в українських ЗМІ і потрапила до "кримінальної хроніки", вирішила пояснити ситуацію, інформує Апостроф.

Фото: instagram.com/neplyah/

Неплях розповіла, що рано-вранці стояла в черзі на розворот на бульварі Лесі Українки в центрі Києва, коли почула звук, схожий на постріл.

"Навколо не було машин, ніхто поряд не ганяв, не було поряд ніяких вантажних машин. І я чую ніби постріл. Злякалася так, що пригнулася. Подивилася в дзеркало заднього виду і побачила, що заднє скло машини в павутинці, - каже дівчина. - Я в шоці почала їхати, тому що позаду мене стояли машини на розвороті, і моє заднє скло повністю сипеться.

На аварійці Неплях під'їхала до свого будинку, оглянула салон і знайшла гладкий блискучий камінь, який, вірогідно, і розбив її авто.

Фото: instagram.com/neplyah/

"У мене тільки одне пояснення - воно на мене впало з неба, - висловилася модель. - Бережіть себе і будьте уважні на дорогах".

Також вона додала, що слова про стрілянину були "приколом", і подякувала співробітникам правоохоронних органів, які запропонували їй свою допомогу.


Наталка Лавринець, Апостроф





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