Автор «Чорного дзеркала» попросив ChatGPT згенерувати епізод серіалу і розчарувався

"Вийшло лайново", - заявив Чарлі Брукер.

Чатбот ChatGPT ще "не доріс" до рівня, на якому здатний згенерувати якісний сценарій для науково-фантастичного серіалу, принаймні творця "Чорного дзеркала" Чарлі Брукера йому вразити не вдалося.

Автор «Чорного дзеркала» попросив ChatGPT згенерувати епізод серіалу і розчарувався
© Netflix (скриншот)

«Я трохи пограв із ChatGPT. Перше, що я зробив, це набрав "generate Black Mirror episode", і він видав щось, що на перший погляд виглядає правдоподібно, але на другий погляд - лайново. Тому що все, що він зробив - це переглянув усі синопсиси епізодів "Чорного дзеркала" і перемішав їх. А якщо копнути глибше, то можна сказати: "Тут немає жодної оригінальної думки"», - сказав Брукер журналу Empire.

При цьому, за словами Брукера, сесія в ChatGPT надихнула його відкинути певні закономірності, які повторювалися в низці серій (наприклад, усвідомлення героями того, що вони всередині комп'ютера), і "порушувати власні правила".

Шостий сезон серіалу "Чорне дзеркало" вийде на Netflix 15 червня.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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