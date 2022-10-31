Колишня дівчина зірки серіалу "Кріпосна" Тараса Цимбалюка прийшла на шоу "Холостяк"

На каналі СТБ стартував 12-й сезон романтичного шоу "Холостяк" із бізнесменом Алексом Топольським, який живе у США . На проект прийшла відома актриса та колишня дівчина зірки серіалу "Кріпосна" Тараса Цимбалюка Вікторія Варлей. Вона стала однією із фавориток головного героя.

Відома українська артистка розповіла "холостяку" про стосунки з колегою. Вікторія Варлей ознайомилася з ним на зйомках фільму "СуперКопи". Закохані зустрічалися три роки, почавши жити разом невдовзі після знайомства. Дівчина зізналася, що багато разів розлучалася та мирилася з Тарасом Цимбалюком. Якось ексцентричний актор забрався вночі на її балкон – Вікторії довелося викликати поліцію.

Варлей вирішила провчити бойфренда та заявила правоохоронцям, що не знає його. Теледіва підкреслила, що побоюється відносин із чоловіками молодшими за неї. До речі, Тарас і Алекс однолітки – обидва народилися 1989 року.

Вікторія уточнила, що родом із Києва, а останнім часом живе у Майамі. Там же зараз мешкає і Алекс. Підприємець вирішив продовжити спілкування із привабливою дівчиною та подарував їй троянду.

Нагадаємо, Тарас Цимбалюк став популярним після виходу на екрани серіалів "Кріпосна" та "Впіймати Кайдаша". Він знявся у шоу "Танці із зірками". Актор цього року розлучився із дружиною Тіною після чотирьох років стосунків.

Першим героєм шоу "Холостяк" в Україні був американський танцюрист з українським корінням Максим Чмерковський. У фіналі шоу його фавориткою була співачка Яна Соломко, яка поступилася перемогою Саші Шульгіній.

Соломко нещодавно спровокувала скандал. Вона переїхала до Москви, де виступає із концертами під час війни. А Чмерковський підтримав ЗСУ і всіляко наближає перемогу України у боротьбі з рашистами.