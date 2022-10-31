Колишня дівчина зірки серіалу "Кріпосна" Тараса Цимбалюка прийшла на шоу "Холостяк"

На каналі СТБ стартував 12-й сезон романтичного шоу "Холостяк" із бізнесменом Алексом Топольським, який живе у США. На проект прийшла відома актриса та колишня дівчина зірки серіалу "Кріпосна" Тараса Цимбалюка Вікторія Варлей. Вона стала однією із фавориток головного героя.

Фавориткою нового героя шоу “Холостяк“ стала колишня дівчина зірки серіалу “Кріпосна“ Тараса Цимбалюка

Відома українська артистка розповіла "холостяку" про стосунки з колегою. Вікторія Варлей ознайомилася з ним на зйомках фільму "СуперКопи". Закохані зустрічалися три роки, почавши жити разом невдовзі після знайомства. Дівчина зізналася, що багато разів розлучалася та мирилася з Тарасом Цимбалюком. Якось ексцентричний актор забрався вночі на її балкон – Вікторії довелося викликати поліцію.

Фавориткою нового героя шоу “Холостяк“ стала колишня дівчина зірки серіалу “Кріпосна“ Тараса Цимбалюка

Варлей вирішила провчити бойфренда та заявила правоохоронцям, що не знає його. Теледіва підкреслила, що побоюється відносин із чоловіками молодшими за неї. До речі, Тарас і Алекс однолітки – обидва народилися 1989 року.

Вікторія уточнила, що родом із Києва, а останнім часом живе у Майамі. Там же зараз мешкає і Алекс. Підприємець вирішив продовжити спілкування із привабливою дівчиною та подарував їй троянду.

Фавориткою нового героя шоу “Холостяк“ стала колишня дівчина зірки серіалу “Кріпосна“ Тараса Цимбалюка

Нагадаємо, Тарас Цимбалюк став популярним після виходу на екрани серіалів "Кріпосна" та "Впіймати Кайдаша". Він знявся у шоу "Танці із зірками". Актор цього року розлучився із дружиною Тіною після чотирьох років стосунків.

Першим героєм шоу "Холостяк" в Україні був американський танцюрист з українським корінням Максим Чмерковський. У фіналі шоу його фавориткою була співачка Яна Соломко, яка поступилася перемогою Саші Шульгіній.

Соломко нещодавно спровокувала скандал. Вона переїхала до Москви, де виступає із концертами під час війни. А Чмерковський підтримав ЗСУ і всіляко наближає перемогу України у боротьбі з рашистами.


Ловіцька Леся, Тудей





Интересные новости
"Данилко в жюрі!": що відомо про фінал Нацвідбору "Евробачення", який відбудеться набагато раніше"Данилко в жюрі!": що відомо про фінал Нацвідбору "Евробачення", який відбудеться набагато раніше
52-річна Наомі Кемпбелл вразила фігурою поряд із молоденькою колегою Хадід: "Вау, здатні"52-річна Наомі Кемпбелл вразила фігурою поряд із молоденькою колегою Хадід: "Вау, здатні"
Каменських розповіла, як тепер їй живеться у Києві у неспокійний час: "Багато часу проводжу на..."Каменських розповіла, як тепер їй живеться у Києві у неспокійний час: "Багато часу проводжу на..."
"Українська русалочка": Дорофєєва у блискучому топіку розбурхала фантазії шанувальників, фото"Українська русалочка": Дорофєєва у блискучому топіку розбурхала фантазії шанувальників, фото
Зустрів з домашнім ослом: Kalush Orchestra сходили в гості до Арнольда ШварценеггераЗустрів з домашнім ослом: Kalush Orchestra сходили в гості до Арнольда Шварценеггера
Блок рекламы


Похожие новости
"Особливий подарунок": зірки "Дизель шоу" розповіли про незвичайний концерт для українських героїв"Особливий подарунок": зірки "Дизель шоу" розповіли про незвичайний концерт для українських героїв
Померла зірка серіалу «Вона написала вбивство» Анджела ЛенсберіПомерла зірка серіалу «Вона написала вбивство» Анджела Ленсбері
"Чому ви чекаєте від Ані Лорак позиції?": Данилко пояснив, чому зірки в рф мовчать про війну"Чому ви чекаєте від Ані Лорак позиції?": Данилко пояснив, чому зірки в рф мовчать про війну
Українська дівчина Бонда Куриленко розповіла про найважливіший день у своєму житті: "Кохання всього мого життя..."Українська дівчина Бонда Куриленко розповіла про найважливіший день у своєму житті: "Кохання всього мого життя..."
Колишня дівчина Ілона Маска зробила пластику та показала своє обличчя у синцяхКолишня дівчина Ілона Маска зробила пластику та показала своє обличчя у синцях
Колишня наречена Володимира Кличка захопила зовнішнім виглядом під час рідкісного виходу у світКолишня наречена Володимира Кличка захопила зовнішнім виглядом під час рідкісного виходу у світ
Батьки зірки "Танці зі зірками" Харлан п'ять місяців ночують під землею: "Якщо доведеться, постануть перед танками"Батьки зірки "Танці зі зірками" Харлан п'ять місяців ночують під землею: "Якщо доведеться, постануть перед танками"
Чоловік зірки "Кріпосної" Денисенко влаштував їй сцену ревнощів: "Думала, що ми з ним розлучимося..."Чоловік зірки "Кріпосної" Денисенко влаштував їй сцену ревнощів: "Думала, що ми з ним розлучимося..."
"Оце ви мерзотники": зірки "Дизель шоу" взялися розважати росіян і потрапили в скандал"Оце ви мерзотники": зірки "Дизель шоу" взялися розважати росіян і потрапили в скандал
Зйомки серіалу «Корона» можуть призупинити через смерть королеви Єлизавети ІІЗйомки серіалу «Корона» можуть призупинити через смерть королеви Єлизавети ІІ
Последние новости
Подгружаем последние новости