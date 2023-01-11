Зачіска зірки серіалу Венздей – тренд 2023 року: кому підійде шегі-боб

Американська актриса Дженна Ортега кардинально змінила імідж та зробила модну стрижку шегі-боб. 20-річна зірка серіалу "Уенздей" задала тренд на 2023 рік - модниці просять своїх майстрів повторити її ефектну зачіску.

Артистка довго носила довге темне волосся. Вона побувала у стиліста, який оновив її образ. Дженна Ортега з'явилася зі стрижкою шеггі-боб. Її волосся стало помітно коротшим і набуло золотистого відтінку.

Кінчики пасм виглядають недбало, ніби обрубані. Саме такий варіант підходить молодим дівчатам та жінкам, які хочуть візуально скинути кілька років. Однак важливо звертатися до професіоналів у салонах краси – тому що складну стрижку легко зіпсувати.

Особливість такої зачіски – у її багатошаровості. Локони вистригають кількома шарами, щоб додати об'єму. Скуйовджений на маківці боб звужується донизу, де волосся спадає до плечей. Ортега віддає перевагу чубчику, розділеному на проділ. З ним її обличчя здається ще молодшим і ніжнішим.

Нова зачіска Дженни сподобалася понад 19,2 мільйона користувачів, які залишили вподобайки під її новими фото.

За сюжетом героїня Венздей має надздібності. Новий телепроект став справжнім хітом.

Танець Ортеги виявився особливо цікавим для фанатів – відео з хореографічною сценою стало вірусним. Рухи головної героїні під музику повторили багато зірок шоу-бізнесу, а також користувачі TikTok.

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