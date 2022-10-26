У Кремль на драконі: автор "Гри престолів" відповів на ядерні погрози Путіна

Серіал "Гра престолів" на основі романів Джорджа Мартіна виходив з 2011 по 2019 рік і став справжнім світовим хітом. Найпотужнішою зброєю фентезі-саги, яка допомогла героїні Дейнеріс Таргарієн захопити королівську владу та знищити ворогів, були дракони. Тепер письменник мріє, щоб дракони переконали Кремль відмовитись від ядерного шантажу, інформує Апостроф.

Фото: HBO

Радикальний сценарій Мартін озвучив у шоу "The Late Show" Стівена Колберта.

"Ядерна війна стає все більш вірогідним сценарієм, вона може статися. Навіть у старих фантастичних книгах після ядерної війни були хороші люди, які збиралися разом і відновлювали цивілізацію. Оптимізм завжди був присутній, хоча фон був жахливим. Чи можемо ми бути оптимістами сьогодні? Що ми будемо робити, якщо Путін справді використовує ядерну бомбу? Я б хотів мати дракона, щоб полетіти до Кремля", - висловився автор "Гри престолів".

Спойлер: у фіналі серіалу "Гра престолів" Дейєнеріс Таргарієн на драконі прилітає до столиці Семи Королівств. Незважаючи на капітуляцію ворогів, вона спалює та руйнує місто. Джордж Мартін не уточнив, чи наважився б він спалити Кремль, але його коментар публіка зустріла бурхливими оплесками.

Раніше Джордж Мартін не був таким радикальним у висловлюваннях. В особистому блозі він називав Путіна "злісним бандитом", але росіян, ґрунтуючись на власному досвіді, вважав "добрими людьми", які потрапили під керівництво "жахливих лідерів".


Наталка Лавринець, Апостроф





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