Гурт Limp Bizkit випустив кліп із діпфейками Путіна, Зеленського та Байдена
Американський ню-метал гурт Limp Bizkit випустив кліп "Out of Style", в якому учасники з'явилися в образі світових лідерів - Володимира Путіна, Джо Байдена, Володимира Зеленського, Сі Цзіньпіна, Кім Чен Ина. Відео було створено за допомогою технології штучного інтелекту діпфейк, яка підміняє обличчя, інформує
Фронтмен Limp Bizkit Фред Дерст виступав як Путін, Вес Борланд як Джо Байден, DJ Lethal як Володимир Зеленський. Після року кровопролитної війни в Україні такий сюжет здався музикантам кумедним, і з огляду на політичні погляди Дерста це не дивно.
Фред Дерст виступав в окупованому Криму, неодноразово підтримував Путіна, "ДНР" та "ЛНР", піднімав на концерті прапор із антиукраїнським гаслом "Крим = Росія". Після цього музикантові заборонили в'їзд до України та внесли його до списку осіб, які несуть загрозу національній безпеці.
З 2012 по 2018 роки Фред Дерст був одружений з росіянкою Ксенією Берязіною, чия родина переїхала до Криму з Кемеровської області.