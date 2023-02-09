Гурт Limp Bizkit випустив кліп із діпфейками Путіна, Зеленського та Байдена

Американський ню-метал гурт Limp Bizkit випустив кліп "Out of Style", в якому учасники з'явилися в образі світових лідерів - Володимира Путіна, Джо Байдена, Володимира Зеленського, Сі Цзіньпіна, Кім Чен Ина. Відео було створено за допомогою технології штучного інтелекту діпфейк, яка підміняє обличчя, інформує Апостроф.

Фото: YouTube

Фронтмен Limp Bizkit Фред Дерст виступав як Путін, Вес Борланд як Джо Байден, DJ Lethal як Володимир Зеленський. Після року кровопролитної війни в Україні такий сюжет здався музикантам кумедним, і з огляду на політичні погляди Дерста це не дивно.

Фото: YouTube

Фото: YouTube

Фред Дерст виступав в окупованому Криму, неодноразово підтримував Путіна, "ДНР" та "ЛНР", піднімав на концерті прапор із антиукраїнським гаслом "Крим = Росія". Після цього музикантові заборонили в'їзд до України та внесли його до списку осіб, які несуть загрозу національній безпеці.

З 2012 по 2018 роки Фред Дерст був одружений з росіянкою Ксенією Берязіною, чия родина переїхала до Криму з Кемеровської області.


Наталка Лавринець, Апостроф





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