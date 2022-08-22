"Ну що в тебе в голові?": Фагот розірвав спілкування з рідним братом після розмови про путіна

"Ну що в тебе в голові?": Фагот розірвав спілкування з рідним братом після розмови про путіна

Артист Олег Михайлюта приєднався до добровольчого батальйону "Реванш", який захищає Київщину, а його брат сидить у Харкові, але має проросійську позицію.

Соліст гурту "ТНМК" Фагот (Олег Михайлюта) зараз служить у добровольчому батальйоні. На початку вторгнення росії в Україну йому зателефонував рідний брат, який зараз проживає в Харькові та має проросійську позицію.

В інтерв'ю для "ЖВЛ" музикант зізнався, що після розмови з ним він вирішив більше ніколи з ним не спілкуватися.

Співак уточнив, що остання розмова з братом закінчилася на підвищених тонах і після цього вони більше не спілкувалися.

"Коли він мені ляпнув фразу, що "А чому Зеленський путіна злив?"... Типу, ось у мене взагалі все вже, знаєш ... Братан, братику, ну що в тебе в голові? Ми ніяк зараз не спілкуємося. Він взагалі перестав брати трубку, коли я на нього "наїхав". Зрозуміти можна кожного, але коли ти усвідомлюєш, що на твій район починають прилітати ракети, тоді що може змінити таку людину? Приліт у вікно? І то не факт", - розповів Фагот.

Варто зазначити, що артист Олег Михайлюта приєднався до добровольчого батальйону "Реванш", який захищає Київщину. Сам артист із Харкова виріс на Салтівці, але завжди мав проукраїнські погляди.


Александра Павленко, politeka.net





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