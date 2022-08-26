Барських відповів Тополі, який скептично поставився до його служби у ЗСУ: "Командир мені сказав..."

Барських відповів Тополі, який скептично поставився до його служби у ЗСУ: "Командир мені сказав..."

Макс Барських розповів, як пішов служити до одного з батальйонів, і пройшов військову підготовку.

У квітні Макс Барських в інтерв'ю Vogue заявив, що приєднався до ЗСУ, пройшов навчання та став відповідальним за постачання батальйону під Києвом. Соліст "Антитіла" Тарас Тополя, який служив парамедиком на Харківському напрямку, скептично поставився до Барських у ЗСУ.

У сюжеті "ТСН" Макс Барських відповів музикантові та розповів, що зараз не служить і назвав причину.

"Мені хотілося щось робити, якось допомогти, якось підтримати дух. Я приїхав до Києва, знайшов один батальйон, але командир мені сказав, що воїнів достатньо, вистачає і я почав виступати з концертами і бути сильнішим у тому, у чому я можу бути сильнішими", - заявив Макс Барських .

Варто нагадати, що в інтерв'ю Яніні Соколовій лідер групи "Антитіла" зізнався, що за шість місяців війни жодного разу не перетинався з Максом Барським, який нібито служить у ЗСУ. Зірка натякнула, що його фото зі зброєю в руках – показуха.

До речі, днями стало відомо, що музиканти колективу "Антитіла" більше не воюватимуть на передовій. Відповідний наказ, повертатись із фронту, їм віддав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Наразі артисти збиратимуть кошти для матеріального забезпечення ЗСУ та допомоги сім'ям загиблих побратимів.


Александра Павленко, politeka.net





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