Повістка приходила: Тимур Мірошниченко відповів, чому він не на фронті

Воєнний стан в Україні продовжений, і чоловіки 18-60 років, придатні до служби в армії, підлягають мобілізації. Повістки отримують в тому числі і знаменитості: раніше про це розповів актор Данило Мірешкін, а тепер - телеведучий Тимур Мірошниченко, інформує Апостроф .

За словами ведучого "Євробачення-2023" у Ліверпулі, час від часу його запитують, чому він не на фронті. Раніше шоумен відповідав, що "у кожного свій фронт", але зараз таку фразу багато хто сприймає ворожо: справжній фронт - лише один.

Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

"Я не знаю, як відповідати. Повістка мені приходила. Я був у військкоматі за кілька місяців до повномасштабного вторгнення. Приходив, став на облік і до побачення, - зізнався батько двох дітей. - Я не кращий і не гірший за всіх інших. Війна - це механізм, який без якихось частин працювати не буде. Взяти та відправити всіх мужиків на фронт? Закінчиться країна".

Свою місію на цьому етапі Мірошниченко бачить у тому, щоб збирати кошти та спілкуватися з іноземними ЗМІ щодо ситуації в Україні.

"Поки що я маю можливість бути корисними, збирати кошти, привертати увагу. Коли ми за кордоном працюємо, я відвідую топові телевізійні проекти, де розповідаю про війну, - пояснив він. - Ти можеш щодня робити все максимально мирне, але продовжувати допомагати армії: донатити, іноді може допомогти якомусь добробатові".