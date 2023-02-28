Повістка приходила: Тимур Мірошниченко відповів, чому він не на фронті

Воєнний стан в Україні продовжений, і чоловіки 18-60 років, придатні до служби в армії, підлягають мобілізації. Повістки отримують в тому числі і знаменитості: раніше про це розповів актор Данило Мірешкін, а тепер - телеведучий Тимур Мірошниченко, інформує Апостроф.

За словами ведучого "Євробачення-2023" у Ліверпулі, час від часу його запитують, чому він не на фронті. Раніше шоумен відповідав, що "у кожного свій фронт", але зараз таку фразу багато хто сприймає ворожо: справжній фронт - лише один.

Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

"Я не знаю, як відповідати. Повістка мені приходила. Я був у військкоматі за кілька місяців до повномасштабного вторгнення. Приходив, став на облік і до побачення, - зізнався батько двох дітей. - Я не кращий і не гірший за всіх інших. Війна - це механізм, який без якихось частин працювати не буде. Взяти та відправити всіх мужиків на фронт? Закінчиться країна".

Свою місію на цьому етапі Мірошниченко бачить у тому, щоб збирати кошти та спілкуватися з іноземними ЗМІ щодо ситуації в Україні.

"Поки що я маю можливість бути корисними, збирати кошти, привертати увагу. Коли ми за кордоном працюємо, я відвідую топові телевізійні проекти, де розповідаю про війну, - пояснив він. - Ти можеш щодня робити все максимально мирне, але продовжувати допомагати армії: донатити, іноді може допомогти якомусь добробатові".


Наталка Лавринець, Апостроф





Интересные новости
Саніна з The Hardkiss стала єдиною українською ведучою на Євробаченні, обуривши мережу: "Справедливість?!"Саніна з The Hardkiss стала єдиною українською ведучою на Євробаченні, обуривши мережу: "Справедливість?!"
Бред Пітт з'явився на публіці з 30-річною обраницею: як виглядає нова дівчина актораБред Пітт з'явився на публіці з 30-річною обраницею: як виглядає нова дівчина актора
Дочка Джонні Деппа знялася топлес і вразила красою - татова красуняДочка Джонні Деппа знялася топлес і вразила красою - татова красуня
Періс Хілтон вперше показала обличчя новонародженого сина від сурогатної матеріПеріс Хілтон вперше показала обличчя новонародженого сина від сурогатної матері
У Києві через комунальну НП дороги перетворилися на річки: фото та відеоУ Києві через комунальну НП дороги перетворилися на річки: фото та відео
Блок рекламы


Похожие новости
На фронті рятував поранених: від вогню окупантів загинув український журналістНа фронті рятував поранених: від вогню окупантів загинув український журналіст
Продюсер Полякової пояснив, чому брати Меладзе гідні бойкоту: "Ще у 2004 році..."Продюсер Полякової пояснив, чому брати Меладзе гідні бойкоту: "Ще у 2004 році..."
Нікітюк зізналася, чому вона знову "безробітна" і чим займається: "А поки що дивіться..."Нікітюк зізналася, чому вона знову "безробітна" і чим займається: "А поки що дивіться..."
Меладзе на корпоративі несподівано відповів на "Слава Україні", відео: "відвів мікрофон убік і..."Меладзе на корпоративі несподівано відповів на "Слава Україні", відео: "відвів мікрофон убік і..."
Штраф понад 5 тисяч гривень: українців попередили, кого і чому чекає покарання за новорічну ялинкуШтраф понад 5 тисяч гривень: українців попередили, кого і чому чекає покарання за новорічну ялинку
Чому не рекомендується спати з грілкою всю нічЧому не рекомендується спати з грілкою всю ніч
Відома актриса Ходос розкрила, чому донька Сумської та зрадниця Безрук залишаються в рф: "У них був шанс виїхати..."Відома актриса Ходос розкрила, чому донька Сумської та зрадниця Безрук залишаються в рф: "У них був шанс виїхати..."
Кароль на прикладі Меладзе пояснила, чому не можна вірити зіркам з рф, які каються: "На дев'ятий місяць війни..."Кароль на прикладі Меладзе пояснила, чому не можна вірити зіркам з рф, які каються: "На дев'ятий місяць війни..."
Дівчинка на Одещині отримала вогнепальне поранення: сусід розповів, чому вистріливДівчинка на Одещині отримала вогнепальне поранення: сусід розповів, чому вистрілив
У Рівному на дитячому майданчику підірвали гранату: є постраждалі, деталіУ Рівному на дитячому майданчику підірвали гранату: є постраждалі, деталі
Последние новости
Подгружаем последние новости