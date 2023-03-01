В Києві на початку березня відбудеться акція з безкоштовної стерилізації тварин

У столиці України з 6 по 8 березня відбудеться безкоштовна стерилізація домашніх тварин у клініках КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини». У КМДА розповіли , де стерилізуватимуть домашніх улюбленців безкоштовно та хто зможе скористатися послугою.

Хто може безкоштовно стерилізувати домашніх тварин у Києва

Послуга із безкоштовної стерилізації тварин доступна для вразливих категорій громадян: