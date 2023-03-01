В Києві на початку березня відбудеться акція з безкоштовної стерилізації тварин

Послуга доступна для деяких категорій громадян.

В Києві на початку березня відбудеться акція з безкоштовної стерилізації тварин
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У столиці України з 6 по 8 березня відбудеться безкоштовна стерилізація домашніх тварин у клініках КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини». У КМДА розповіли, де стерилізуватимуть домашніх улюбленців безкоштовно та хто зможе скористатися послугою.

Хто може безкоштовно стерилізувати домашніх тварин у Києва

Послуга із безкоштовної стерилізації тварин доступна для вразливих категорій громадян:

  • пенсіонерів;
  • малозабезпечених та багатодітних родин;
  • осіб з інвалідністю першої та другої груп;
  • внутрішньо переміщених осіб;
  • учасників війни та учасників бойових дій.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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