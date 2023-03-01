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2023-03-01
В Києві на початку березня відбудеться акція з безкоштовної стерилізації тварин
Послуга доступна для деяких категорій громадян.
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У столиці України з 6 по 8 березня відбудеться безкоштовна стерилізація домашніх тварин у клініках КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини». У КМДА
Хто може безкоштовно стерилізувати домашніх тварин у Києва
Послуга із безкоштовної стерилізації тварин доступна для вразливих категорій громадян:
- пенсіонерів;
- малозабезпечених та багатодітних родин;
- осіб з інвалідністю першої та другої груп;
- внутрішньо переміщених осіб;
- учасників війни та учасників бойових дій.
Дар'я Скрипник, ZN.ua