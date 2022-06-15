Андраде из "Орла и решки" показала моменты, о которых стоит помнить: "Жизнь победит"

Мишель Андраде

Мишель Андраде решила напомнить украинцам о том, как важно сохранять свою жизнерадостность.

Как пишет Politeka.net, известная певица и ведущая «Орла и решки» боливийского происхождения поделилась в своем Инстаграм вдохновляющими кадрами.

Андраде решила вспомнить, какой яркой была ее жизнь до того, как россия устроила полномасштабное вторжение в Украину.

На архивных кадрах можно увидеть как Мишель развлекается с подружками, записывает музыку, гуляет по городу, позирует на фоне живописной природы, дурачится и всячески наслаждается жизнью.

И хотя сейчас в жизни певицы, как и в жизнях миллионов украинцев, не все так радужно, Андраде решила напомнить о том, что свет сильнее тьмы.

«Жизнь победит смерть, а свет – тьму», - написала певица.

Ее поклонники тут же отреагировали.

«Класс. Люблю», «Да, шикарная», «Ты очень красивая и веселая, оставайся такой всегда и не болей», «Ты солнышко», «Мишель отдыхай, весёлые многие моменты, один момент грустный. Мир скоро наступит, тёмные исчезнут. А нам светлым придётся жить далее и восстанавливать всё», - пишут люди.


Дарья Волкова, politeka.net





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