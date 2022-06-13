Определит его дальнейшую жизнь: Оззи Осборну сделают серьезную операцию

Оззи Осборн давно страдает от мучительной боли, и 13 июня ему сделают операцию, которая "определит его дальнейшую жизнь". Об этом жена рокера Шэрон Осборн рассказала в британском шоу The Talk.

Подробностей жена 73-летнего музыканта не сообщила, но известно, что он давно лечится от последствий сильной травмы шеи, информирует Апостроф .

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В 2003 году Оззи Осборн попал в аварию и повредил позвоночник, а в 2019 году проблема усугубилась после сильного падения дома. 73-летний музыкант, у которого также есть болезнь Паркинсона, с трудом передвигался самостоятельно.

"У него в понедельник серьезная операция, и я должна быть там, — сказала 69-летняя Шэрон Осборн журналистам. - Это действительно определит всю его дальнейшую жизнь".

В мае 2022 года фронтмен Black Sabbath рассказал журналу Classic Rock Magazine, что он все еще страдает от последствий аварии 2003 года.

"Я просто жду еще одной операции на шее. Сейчас я не могу нормально ходить. У меня физиотерапия каждое утро. Мне немного лучше, но далеко не так, как хотелось бы", - говорил он.