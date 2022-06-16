Оззи Осборну сделали серьезную операцию на спине и шее

Оззи Осборн перенес серьезную операцию на спине и шее, которая, по словам его жены Шэрон, имела определяющее значение для дальнейшей жизни 73-летнего музыканта. В ходе хирургического вмешательства фронтмену Black Sabbath удалили и повторно вставили штифты, информирует Апостроф .

Как пишет Page Six, процедура прошла успешно и через день рокера выписали из больницы Лос-Аджелеса. По данным инсайдера, после операции будет "длительный период выздоровления", и в дом Осборна привезут медсестру, которая будет рядом с певцом на время реабилитации.

Фото: instagram.com/ozzyosbourne

Музыкант также поделился, что находится уже дома, а также поблагодарил фанатов за многочисленные слова поддержки. "Я определенно чувствую любовь и поддержку со стороны всех моих поклонников и шлю всем огромную благодарность за ваши слова, молитвы и добрые пожелания во время моего выздоровления", - написал он в Instagram.

Супруга музыканта написала, что Оззи после операции чувствует себя хорошо и уже идет на поправку.

"Наша семья хотела бы выразить огромную благодарность за большое количество любви и поддержки, которое привлекла операции Оззи. Он чувствует себя хорошо и находится на пути к выздоровлению", - сообщила она в соцсетях.

Оззи и Шэрон Осборн

Фото: instagram.com/ozzyosbourne

Известно, что Оззи Осборн давно лечится от последствий сильной травмы шеи. В 2003 году музыкант попал в аварию и повредил позвоночник, а в 2019 году проблема усугубилась после сильного падения дома. 73-летний рокер, у которого также есть болезнь Паркинсона, с трудом передвигался самостоятельно и испытывал мучительную боль. Недавняя операция была уже второй, после падения певцу вставили в спину 15 штифтов.