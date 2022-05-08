Как сделать плановую операцию во время войны: объяснение от НСЗУ

Несмотря на войну, правила проведения плановых операций в Украине не изменились - чтобы сделать операцию безвозмездно, нужно получить электронное направление у семейного или у лечащего врача, и найти заведение, которое в военное время продолжает проводить соответствующие операции, отмечают в Национальной службе здоровья Украины.

«Бесплатные плановые операции делают заведения, заключившие с НСЗУ договор по направлениям Хирургические операции в стационарных условиях, Хирургия одного дня. Однако во время военного положения проводить плановые операции могут только те учреждения, которые имеют на это ресурсы. Актуальную информацию о регионах, где проводятся плановые операции, узнайте по номеру 16-77», - сообщают в службе.

При этом потенциальным пациентам советуют также связаться с больницей и уточнить, действительно ли она проводит плановые операции.

Также нужно уточнить у врача, как готовиться к операции и как происходит восстановление:

сколько времени нужно будет провести в больнице;

сколько – находиться в постельном режиме;

какие есть ограничения в образе жизни;

какая помощь потребуется при восстановлении;

когда вы снова сможете начать активную жизнь.

НСЗУ отмечают, что служба оплачивает больницам весь спектр необходимых для пациента услуг:

проведение операции и анестезия;

инструментальные и лабораторные исследования;

лекарства из Нацперечня лекарственных средств и расходные материалы;

послеоперационный круглосуточный врачебный и медсестринский уход, обезболивание, медикаментозная терапия;

питание в стационаре;

медицинская реабилитация в остром периоде для предотвращения возникновения послеоперационных осложнений.

В то же время, пациенту нужно позаботиться о личных вещах, которые ему понадобятся как в больнице, так и в другом городе, если для операции нужно ехать в другой регион.