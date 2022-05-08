Как сделать плановую операцию во время войны: объяснение от НСЗУ
Все плановые операции проводятся за счет государства.
Несмотря на войну, правила проведения плановых операций в Украине не изменились - чтобы сделать операцию безвозмездно, нужно получить электронное направление у семейного или у лечащего врача, и найти заведение, которое в военное время продолжает проводить соответствующие операции,
«Бесплатные плановые операции делают заведения, заключившие с НСЗУ договор по направлениям Хирургические операции в стационарных условиях, Хирургия одного дня. Однако во время военного положения проводить плановые операции могут только те учреждения, которые имеют на это ресурсы. Актуальную информацию о регионах, где проводятся плановые операции, узнайте по номеру 16-77», - сообщают в службе.
При этом потенциальным пациентам советуют также связаться с больницей и уточнить, действительно ли она проводит плановые операции.
Также нужно уточнить у врача, как готовиться к операции и как происходит восстановление:
- сколько времени нужно будет провести в больнице;
- сколько – находиться в постельном режиме;
- какие есть ограничения в образе жизни;
- какая помощь потребуется при восстановлении;
- когда вы снова сможете начать активную жизнь.
НСЗУ отмечают, что служба оплачивает больницам весь спектр необходимых для пациента услуг:
- проведение операции и анестезия;
- инструментальные и лабораторные исследования;
- лекарства из Нацперечня лекарственных средств и расходные материалы;
- послеоперационный круглосуточный врачебный и медсестринский уход, обезболивание, медикаментозная терапия;
- питание в стационаре;
- медицинская реабилитация в остром периоде для предотвращения возникновения послеоперационных осложнений.
В то же время, пациенту нужно позаботиться о личных вещах, которые ему понадобятся как в больнице, так и в другом городе, если для операции нужно ехать в другой регион.