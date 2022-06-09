Можно ехать за границу: кому из украинцев это разрешается во время военного положения

В Украине расширили список лиц, имеющих право пересекать государственную границу. Теперь легально выезжать за пределы Украины может гораздо больше мужчин, имеющих определенные профессии. В Кабмине внесли изменения в постановление , согласно которому некоторые военнообязанные могут выезжать из Украины во время войны.

Кому теперь можно выезжать за границу

Согласно правительственному постановлению от 20 мая, в другие страны во время военного положения временно могут выезжать следующие категории лиц:

дальнобойщики на фурах, имеющие международные лицензии на перевозку пассажиров и грузов;

водители, везущие гуманитарную помощь, медицинский груз или груз для нужд ВСУ;

работники железной дороги, обеспечивающие ее функционирование и бесперебойную работу;

тренеры, спортсмены, спортивные судьи и другие профильные специалисты, участвующие в международных соревнованиях, готовятся к ним или обеспечивают их проведение.

Ранее в список лиц, которые могут ехать за пределы Украины входили: