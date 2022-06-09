Можно ехать за границу: кому из украинцев это разрешается во время военного положения

С началом роSSийского вторжения, мужчинам запретили выезд за границу, но есть некоторые исключения, информирует ZN.ua.

Можно ехать за границу: кому из украинцев это разрешается во время военного положения
© Госпогранслужба

В Украине расширили список лиц, имеющих право пересекать государственную границу. Теперь легально выезжать за пределы Украины может гораздо больше мужчин, имеющих определенные профессии. В Кабмине внесли изменения в постановление, согласно которому некоторые военнообязанные могут выезжать из Украины во время войны.

Кому теперь можно выезжать за границу

Согласно правительственному постановлению от 20 мая, в другие страны во время военного положения временно могут выезжать следующие категории лиц:

  • дальнобойщики на фурах, имеющие международные лицензии на перевозку пассажиров и грузов;
  • водители, везущие гуманитарную помощь, медицинский груз или груз для нужд ВСУ;
  • работники железной дороги, обеспечивающие ее функционирование и бесперебойную работу;
  • тренеры, спортсмены, спортивные судьи и другие профильные специалисты, участвующие в международных соревнованиях, готовятся к ним или обеспечивают их проведение.

Ранее в список лиц, которые могут ехать за пределы Украины входили:

  • граждане, имеющие удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на спецучет;
  • лица, признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к воинской службе по состоянию здоровья на срок до 6 месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);
  • многодетные родители, на иждивении которых находятся трое и более несовершеннолетних детей;
  • лица, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет (при предъявлении свидетельства о рождении ребенка, документ, подтверждающий, что лицо самостоятельно воспитывает ребенка/детей);
  • опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет или воспитывающие ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, который получил тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи;
  • лица, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы;
  • усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки в возрасте до 18 лет;
  • граждане, занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;
  • лица, имеющие жену (супруга) из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы;
  • опекуны лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;
  • лица, выехавшие в другие страны для постоянного проживания (имеют вид на постоянное проживание в другой стране);
  • соискатели профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся за границей на дневной или дуальной форме получения образования;
  • лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции.


Дарья Скрипник, ZN.ua





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