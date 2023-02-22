У Києві через комунальну НП дороги перетворилися на річки: фото та відео

У середу, 22 лютого, у Дарницькому районі Києва на вулиці Драгоманова, 17 прорвало трубу. Там утворився справжній потоп.

Відео з місця інциденту публікує Telegram-канал "Реальний Київ", інформує Апостроф.

Назовні виплеснулося настільки багато води, що вона утворила "річку" на проїжджій частині. Машини буквально "пливуть", створюючи "хвилі". Вода залила також вулицю Ахматової.



Тих, чиї автомобілі припарковані на Драгоманова закликають якнайшвидше їх забрати, тому що вони буквально "тонуть". На місці працюють аварійні служби.


Telegram-канал dtp.kiev.ua публікує фото потопу.

Як повідомляв "Апостроф", 18 лютого, у Солом'янському районі Києва сталася потужна пожежа у складському приміщенні. Інцидент стався на розі Вацлава Гавела та вулиці Радищева.


Олена Руденко, Апостроф





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