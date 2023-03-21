Мобілізація в Україні: кому не вручатимуть повістки на вулицях

Мобілізація в Україні проводитиметься щонайменше до 20 травня, поки діє військовий стан. У громадян постають питання щодо правомірності вручення повісток на вулицях. Ситуацію прокоментував юрист Ілля Шипко.

Мобілізація в Україні: кому не вручатимуть повістки на вулицях

Правозахисник зазначив, що представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не можуть вручати повістки без встановлення особи чоловіка.

Кому не можуть вручити повістку на вулиці

Повістки можуть вручати всім чоловікам призовного віку. Не завжди запрошення до військкомату означає призов до армії. Громадян запрошують, щоб оновити облікові дані чи призначити військово-лікарську комісію.

Ілля Шипко пояснив, що документ не можуть видати українцям віком від 60 років, які вже не вважаються військовозобов'язаними. Також важливим моментом є перевірка та підтвердження особи. Не можна виписувати повістки без встановлення даних. Чоловік має розписатися про отримання повістки, вказавши дату.

Порядки денний не можуть вручити без друку, вказівки необхідних реквізитів та підписи військового комісара. Такий "папірець" не є підставою для відвідування військкомату.

Українське законодавство забороняє видачу повісток без відповідних повноважень. Особи у військовій формі не завжди є представниками ТЦК, тому потрібно попросити посвідчення та записати відомості про людину, яка хоче вручити повістку на вулиці.

Мобілізація в Україні: кому не вручатимуть повістки на вулицях

Мобілізація жінок-медиків

В Україні жінки траплять лише за власним бажанням. Їх не призивають до армії примусово. Заступниця Міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українок викликають до ТЦК для актуалізації даних. Медпрацівниці і до війни мають раз на п'ять років відвідувати військкомати.

Нагадаємо, в яких випадках можуть мобілізувати обмежено придатних чоловіків з так званим "білим квитком".


Ловіцька Леся, Тудей





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