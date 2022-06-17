Никитюк рассказала о неожиданной "опасности" в своем убежище во время тревоги: "Можно задохнуться"

Леся Никитюк

Леся Никитюк рассказала, как переживает воздушные тревоги.

Ведущая с присущим ей юмором решила поделиться подробностями своих новых реалий в собственном Телеграм-канале.

Никитюк показала, что они с мамой делают во время воздушной тревоги. Судя по ее рассказу, они с умом подошли к обустройству своего «убежища».

«Снова тревога. Мы с мамой Кэт сидим в туалете. Тут у нас стена, стена, стена…сверху перекрытие бетонное, лестница. Чемодан с документами, вода. Есть, чем отбиваться. Все есть, кроме противогаза, который защищает нас от этого злого запаха, который выдает Рафик. Он очень боится тревоги, пускает «шептунов». Немножко можно тут задохнуться», - рассказала ведущая.

Леся Никитюк

Она также продемонстрировала, что ее мама «пересиживает» тревогу на закрытом унитазе.

«А еще мама Кэт сидит на троне», - рассказала Никитюк и залилась смехом.

Впрочем, ведущая не забыла напомнить украинцам о том, что воздушная тревога – это серьезно.

«Сидите в укрытиях, не выходите и не игнорируйте сигналы тревоги. Хиханьки и хаханьки им там!», - грозно обратилась к поклонникам звезда.


Дарья Волкова, politeka.net





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