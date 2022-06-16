Гвоздева прокомментировала конфликт с MELOVIN и рассказала, что изменилось: "Я забираю свои слова относительно..."

Гвоздева прокомментировала конфликт с MELOVIN и рассказала, что изменилось: "Я забираю свои слова относительно..."

В прошлом году танцовщица вляпалась в скандал из-за гомофобных высказываний и открытого презрения к MELOVIN.

Как сообщает Politeka.net, украинская танцовщица и победительница шоу "Танці з зірками" 2018 года Илона Гвоздева в интервью Славе Демину прокомментировала конфликт с MELOVIN и отметила, что сожалеет о том, что назвала представителей ЛГБТ-сообщества "психически нездоровыми людьми".

Она призналась, что война не изменила их напряженные отношения с MELOVIN. При этом Илона Гвоздева стала по-другому относиться к представителям ЛГБТ-сообщества.

"Я не могу сказать, что война изменила именно наши с Меловином отношения. Но, честно говоря, я забираю свои слова относительно "психически больных людей", относительно их ориентации" — заявила Гвоздева.

Танцовщица пояснила, что с началом войны увидела как много мужчин именно нетрадиционной ориентации стали на защиту нашей страны. Это вызвало в ней большое уважение и полностью изменило ее мнение.

"Вообще я осознала, что не имеет значения, какой ориентации человек, главное, что у него в сердце, на душе и с какими мотивами он это делает. Мне кажется, каждого сейчас нужно поддерживать, а не что-либо указывать", — высказалась Илона Гвоздева.

Напомним, конфликт звезд начался, когда победительница "Танців з зірками" Илона Гвоздева резко высказалась о выступлении Melovin в 3-м выпуске нового сезона шоу. Гвоздевой не понравилась ни постановка номера, ни образ исполнителя, ни техника его партнерши Лизы Русиной. Также танцовщица вляпалась в скандал из-за гомофобных высказываний и открытого презрения к MELOVIN.


Александра Павленко, politeka.net





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