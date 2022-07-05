Я став вільним: MELOVIN відзначив річницю камінг-ауту

Український виконавець MELOVIN (справжнє ім'я - Костянтин Бочаров), який у липні минулого року зробив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, відзначив першу річницю свого зізнання. Артист заявив, що пройшов рівно рік з того моменту, як він став по-справжньому вільним.

На своїй сторінці у Instagram музикант розповів, що через сміливість відкрито говорити про свою орієнтацію йому доводиться щоденно боротися за щастя та доводити самому собі, що він має на нього право. Але, за словами співака, ці випробування того варті, тому що "прикидатися гетеросексуалом все життя тобі аж ніяк у цьому не допоможе".

Фото: instagram.com/melovin_official

"Пройшов рівно рік, як я став вільним. Хочеш, щоб соціум не ображав тебе, не переслідував та не цькував? Хочеш жити та будувати сім‘ю на рівні з іншими? Так борись за свою свободу! За право бути щасливим! P.S. Бо прикидатися гетеросексуалом все життя тобі аж ніяк у цьому не допоможе", - йдеться у публікації артиста, інформує Апостроф.

Нагадаємо, минулого року знаменитість заявив про свою бісексуальність, поцілувавши на сцені модель Марго Верховцеву, а після цього - хлопця з балету. Melovin також підняв зі сцени прапор ЛГБТ.

Згодом MELOVIN розповів про те, як вперше усвідомив свою орієнтацію. За словами епатажного виконавця, це сталося ще в школі: у 13-річному віці він відчув, що йому однаково подобаються як дівчатка, так і хлопчики. Спочатку хлопець закохався в рудоволосу однокласницю, а потім відчув такі ж почуття до свого віртуального друга.

Фото: instagram.com/melovin_official

"Ось прям один в один той же спектр, починаючи від метеликів в животі, закінчуючи думками про людину 24/7. З того моменту я не розумів, що зі мною відбувається. Як це? Таке буває? А що, так теж можна було? Невже таке правда буває, і це відбувається зі мною? І, о, чудеса гугловської інформації видали мені, що, виявляється, я не збожеволів і такі люди, як я, - це, увага, один з варіантів норми. Але суспільство, коли я дорослішав, говорило мені інакше. Я дуже боявся зізнатися батькам. Мені було дико страшно", - сказав тоді артист.

Співак вважає, що бісексуальність - це вроджена даність: "Це не вибір! Це не мода! Це не хайп! Це не проти природи! Людина просто відчуває любов до іншої статі ніж ви, і це у нього з самого народження".


Любов Блажко, Апостроф





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