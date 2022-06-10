Вступительная кампания: особенности проведения во время военного положения

В Украине согласовали ряд изменений к вступительной кампании, информирует ZN.ua.

Вступительная кампания: особенности проведения во время военного положения
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Через роSSийское вторжение нынешняя вступительная кампания будет проходить с существенными изменениями. В частности, выпускники школ освобождены от Государственной итоговой аттестации (ГИА), а вместо Внешнего независимого оценивания (ВНО) они будут сдавать Национальный мультипредметный тест (НМТ). Соответствующие изменения предусмотрены законом №7132, принятым Верховной Радой. Прием на обучение в учреждения профессионального, а также высшего образования на младшего бакалавра, бакалавра и магистра будет проходить в особом порядке, который определяет Министерство образования и науки Украины.

Как будет проходить вступительная кампания в 2022 году

Традиционное ВНО в этом году заменит мультипредметный тест, состоящий из трех блоков заданий по 20 вопросов в каждом: украинский язык, математика, история Украины. На выполнение заданий отведено 120 минут.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет отметил, что во вступительной кампании в этом году выпускники будут:

  • подавать мотивационные письма – документ, где абитуриент объясняет, почему считает себя лучшим кандидатом на избранную специальность в вузе;
  • проходить творческие конкурсы – для специальностей «Физическая культура и спорт», «Аудиовизуальное искусство и производство», «Дизайн» (по специализациям «Графический дизайн», «Дизайн одежды (обуви)», «Дизайн среды», «Промышленный дизайн»), «Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация», «Хореография», «Музыкальное искусство», «Сценическое искусство», «Архитектура и градостроительство»;
  • проходить собеседования.


Дарья Скрипник, ZN.ua





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