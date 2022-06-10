Вступительная кампания: особенности проведения во время военного положения

Через роSSийское вторжение нынешняя вступительная кампания будет проходить с существенными изменениями. В частности, выпускники школ освобождены от Государственной итоговой аттестации (ГИА), а вместо Внешнего независимого оценивания (ВНО) они будут сдавать Национальный мультипредметный тест (НМТ). Соответствующие изменения предусмотрены законом №7132, принятым Верховной Радой. Прием на обучение в учреждения профессионального, а также высшего образования на младшего бакалавра, бакалавра и магистра будет проходить в особом порядке, который определяет Министерство образования и науки Украины.

Как будет проходить вступительная кампания в 2022 году

Традиционное ВНО в этом году заменит мультипредметный тест, состоящий из трех блоков заданий по 20 вопросов в каждом: украинский язык, математика, история Украины. На выполнение заданий отведено 120 минут.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет отметил , что во вступительной кампании в этом году выпускники будут: