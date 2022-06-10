Вступительная кампания: особенности проведения во время военного положения
Через роSSийское вторжение нынешняя вступительная кампания будет проходить с существенными изменениями. В частности, выпускники школ освобождены от Государственной итоговой аттестации (ГИА), а вместо Внешнего независимого оценивания (ВНО) они будут сдавать Национальный мультипредметный тест (НМТ). Соответствующие изменения предусмотрены
Как будет проходить вступительная кампания в 2022 году
Традиционное ВНО в этом году заменит мультипредметный тест, состоящий из трех блоков заданий по 20 вопросов в каждом: украинский язык, математика, история Украины. На выполнение заданий отведено 120 минут.
Министр образования и науки Сергей Шкарлет
- подавать мотивационные письма – документ, где абитуриент объясняет, почему считает себя лучшим кандидатом на избранную специальность в вузе;
- проходить творческие конкурсы – для специальностей «Физическая культура и спорт», «Аудиовизуальное искусство и производство», «Дизайн» (по специализациям «Графический дизайн», «Дизайн одежды (обуви)», «Дизайн среды», «Промышленный дизайн»), «Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация», «Хореография», «Музыкальное искусство», «Сценическое искусство», «Архитектура и градостроительство»;
- проходить собеседования.