«Судить по законам военного времени»: украинцев потрясла семейная драма на Киевщине

полиция, машина полиции

41-летний мужчина сначала бросился на любимую женщину с ножом, а затем достал ружье и выстрелил ей в голову.

Семейная драма разыгралась в селе Саливонки Киевской области, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию.

"После выстрела нападавший осознал, что натворил, бросился бежать, еще и попытался скрыть преступление, швырнув ружье в колодец", - рассказали в полиции.

Была введена спецоперация и по горячим следам задержан стрелок. Как оказалось, нападавший прятался за территорией бывшей фермы.

"Злодей признался, что выстрелил в гражданскую жену из-за бытового конфликта, а затем решил избавиться от оружия. Полицейские осмотрели колодец и изъяли оружие и патроны», - рассказали правоохранители.

В настоящее время злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. По факту законченного покушения на умышленное убийство и по процессуальным руководством Белоцерковского окружной прокуратуры следователи начали досудебное расследование. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

К счастью, жена осталась живой.

Ошеломленные преступлением украинцы предлагают бросить мужчину на минные поля или сдать в психбольницу.

«Скотина. Ружье умеет держать в руках, значит на фронт. Не х*р кормить его в тюрьме за наши налоги», «Сколько еще своих подлецов есть? Судить по законам военного времени», «Дебил, на войну как так хочется пострелять», «Такому придурку прямая дорога в психушку! Кто знает что у него в голове!», «Нафиг такой придурок на войне нужен - знай что у него в голове. На расчистку руин в три смены, пусть за грехи отрабатывает», «бросить на минные поля и будет какая-то польза», - пишут разгневанные пользователи Facebook.


Катерина Петренко, politeka.net





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