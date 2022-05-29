Федишин своим появлением в Испании вызвала новую волну гнева у украинцев: "Ира, хорош уже"

Ирина Федишин

Ирина получила новую порцию негативных комментариев за свои высказывания.

Популярная певица Ирина Федышин, которую раскритиковали и поклонники, и звездные коллеги за попытку унизить представителей ЛГБТ и оценку Польши на Евровидении в ноль баллов, продолжает получать тонный хейта в сети и негодования от украинцев. В этот раз Федишин столкнулась с негативом после визита в Испанию.

«Встреча с украинцами в Испании, которые покинули Украину. Я хочу искренне поблагодарить всех, кто поддерживает Украину сегодня, которые укрыли наших матерей и детей.

Каждый украинец сегодня живет своей трудной историей жизни, слезы, к сожалению, многие ... но мы должны остаться! Самая темная ночь всегда перед рассветом ???» - пишет Федишин.

В сети не обошлись без едких комментариев: «И все равно есть что сказать; а кроме маленьких ладошек сына и дочери что-то есть?; Ирина, спасибо ? место; Спасибо за поддержку ЛГБТ –сообщества; Ира, хорош уже комментарии чистить; Я надеюсь, что у всех есть ваши брошюры "ЛГБТ - зло, держи Христос"?; Ирина, читайте немного других книг, кроме Библии. Ваши мысли настолько темные, что странно, что такие люди существуют в 2022 году».

Также ртистка опубликовала в своем Instagram кадры с благотворительного концерта в испанской Валенсии и пообещала направить все вырученные средства на помощь ВСУ. "Спасибо Валенсия. Все средства с концерта пойдут на помощь Украине. Вместе в творческом тандеме с @evgenykhmara", - подписала видео с концерта Ирина.


Дарина Силина, politeka.net

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