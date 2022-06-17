Монатик дал первое интервью за три месяца, разгневав украинцев: "Отсиживается где-то там, как Потап..."

Потап, Дмитрий Монатик

Дмитрий Монатик дал интервью, где рассказал о своем самочувствии, что скрывает от детей и многое другое, но разгневал украинцев.

Как пишет Politeka.net, Дмитрий Монатик - известный украинский артист. Звезда с начала войны выступает по всему миру в поддержку Украины. А теперь "Зірковому шляху" Дмитрий дал первое за три месяца интервью, но не все украинцы остались довольны Монатиком.

"Первое интервью певца с начала полномасштабной войны! Что Дмитрий скрывает от сыновей? Как на самом деле себя чувствует? Почему говорит, что состарился? Но как Даня и Платон воспринимают все, что происходит вокруг?", - написано было в публикацию с интервью.

Украинцы сразу начали активно обсуждать Дмитрия:

"Хорошо, что Монатик ездит с концертами в Европе, но почему он ни разу не приехал в Украину, чтобы поддержать людей здесь своими песнями и просто присутствием?", "Монатик для меня сдулся как исполнитель и как патриот. Слабый. Ни разу не приехал в Украину за это время. Все отсиживается и отсиживается где-то там, как Потап. Но от Потапа не стоило ждать другого, а тут разочарования", "Все звезды первого эшелона за границу удрали,а те кто был на вторых ролях сейчас в ЗСУ,терробороне, волонтерят...или просто остались на родине.вот как война показала кто есть кто!!!!!!!", "Монатик для меня лопнул. так как и Винник сбежавший от войны. Ждут в кустах пока война закончится, когда война закончится выползут и будут скакать...", "Просто так интересно, что у всех тех "звездных" мужчин отпуск совпал с вторжением. А так бы их не выпустили, потому что они не многодетны и не за 60 лет".


Артём Батечко, politeka.net





Интересные новости
Андраде из "Орла и решки" показала моменты, о которых стоит помнить: "Жизнь победит"Андраде из "Орла и решки" показала моменты, о которых стоит помнить: "Жизнь победит"
Женя Галич в рядах ВСУ попал в больницу и показал фото в палате
В одном из озер Киева утонул мужчина: подробности трагедииВ одном из озер Киева утонул мужчина: подробности трагедии
Лобода показала, какие ужасы она увидела своими глазами в Ирпени: "Внутри только застывший ужас и холод…"Лобода показала, какие ужасы она увидела своими глазами в Ирпени: "Внутри только застывший ужас и холод…"
Манга о Призраке Киева, а теперь и Водяной: в Японии нашли мистическое объяснение успехам ВСУ на Северском ДонцеМанга о Призраке Киева, а теперь и Водяной: в Японии нашли мистическое объяснение успехам ВСУ на Северском Донце
Блок рекламы


Похожие новости
«Судить по законам военного времени»: украинцев потрясла семейная драма на Киевщине«Судить по законам военного времени»: украинцев потрясла семейная драма на Киевщине
Повестку вручат прямо на пляже: кого из украинцев коснется новое радикальное решениеПовестку вручат прямо на пляже: кого из украинцев коснется новое радикальное решение
"Никто не может быть готов": Дорофеева поддержала украинцев во время войны важными советами"Никто не может быть готов": Дорофеева поддержала украинцев во время войны важными советами
Можно ехать за границу: кому из украинцев это разрешается во время военного положенияМожно ехать за границу: кому из украинцев это разрешается во время военного положения
Лучше умереть в бою, чем от пули на коленях: Эктор Хименес-Браво призвал украинцев учиться стрельбеЛучше умереть в бою, чем от пули на коленях: Эктор Хименес-Браво призвал украинцев учиться стрельбе
Экс-подопечная Монатика Lida Lee сообщила радостную новость: "Так долго ждала"Экс-подопечная Монатика Lida Lee сообщила радостную новость: "Так долго ждала"
Федишин своим появлением в Испании вызвала новую волну гнева у украинцев: "Ира, хорош уже"Федишин своим появлением в Испании вызвала новую волну гнева у украинцев: "Ира, хорош уже"
Гнев, ненависть и гордость: топ-эмоций украинцев после 24 февраляГнев, ненависть и гордость: топ-эмоций украинцев после 24 февраля
"Холостячка" Огневич призвала украинцев к решительным действиям: "Не время разслабляться, ведь...""Холостячка" Огневич призвала украинцев к решительным действиям: "Не время разслабляться, ведь..."
"Впервые за три месяца…": Джамала рассказала, как ее "накрыло" посреди Нью-Йорка"Впервые за три месяца…": Джамала рассказала, как ее "накрыло" посреди Нью-Йорка
Последние новости
Подгружаем последние новости