Дружина продюсера "Квартал 95" несподівано висловилася про Потапа та Монатика: "Коли мене засуджували..."
Актриса та дружина продюсера студії "Квартал 95" Олександра Божкова Ганна Саліванчук висловилася про Потапа та Дмитра Монатика.
Ганна вже тривалий час живе в шлюбі з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, разом зіркова пара виховує двох дітей. 2015 року у них народився син Гліб, а в 2020 – Микита.
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"Я їх не засуджую зовсім, тому що, по-перше, в них була така можливість туди поїхати. По-друге, там за кордоном вони робили набагато більше, ніж ті, хто сидів тут. Тому, знаєш, це як коли мене засуджували, що я три тижні в купальнику в Карпатах гуляла, а тут у нас десь стріляють", — порівняла актриса.
Вона похвалилася, як допомагала під час відпочинку Україні, та переконана, що Монатик та Потап робили так само.
"Я, поки гуляла в Карпатах в купальнику, заробляла гроші як могла, донатила кожного дня і допомагала притулкам дитячим. Так само й вони. Вони там робили концерти, заробляли гроші і донатили", — додала Саліванчук.