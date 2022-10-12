Сім’я, яку не зламати. Монатик розповів про стосунки з дружиною на відстані

У період війни багато зіркових пар розлучилися, не витримавши разом нових випробувань. Про те, як не втратити довіру до свого партнера та не сумніватися одне в одному, розповів український виконавець Дмитро Монатик. Він зазначив, що вимушена через війну розлука з дружиною Іриною не стала для їхньої пари чимось складним, адже, як зазначив артист, у їх родині "відпрацювалась звичка час від часу бути на відстані" через активну концертну діяльність Дмитра.

"У нас, напевно, ще року з 2015 відпрацювалась звичка час від часу бути на відстані, але ненадовго. Це нам трохи допомагає. Я наче десь у безкінечному відрядженні, турі. До цього звикли і діти також. Просто зараз цей тур такий - незрозуміло, коли закінчиться. І взагалі, я вважаю, що все залежить від того, як ви будували стосунки з самого початку. У нас 100 відсотків довіри одне до одного. У нас міцна сім’я, яку не зламати", - сказав співак у інтерв’ю Маші Єфросиніній, інформує Апостроф .

"Ми з Ірішою з самого початку проходили багато випробувань, - продовжив говорити на цю тему артист. Війна – найстрашніше і найскладніше випробування. Пройти його достойно і залишитись людьми – дуже важливе завдання для кожного з нас. Це складно, але це можливо".

Монатик також зазначив, що у побутових питаннях між ними з Іриною ніколи не виникало суперечок, що є ще одним плюсом. Окрім того, є й інша запорука щасливих та довготривалих стосунків - вміння говорити одне з одним - вміння говорити на буль-які теми, як сказав Дмитро:

"Ми говоримо одне з одним абсолютно про все. Якщо багато пар не можуть пройти випробування ремонтом, то у нас ситуація протилежна. Ніколи не виникало ніяких суперечок в таких моментах. Так, зараз такий момент, що ми змушені жити на відстані, але ж ми скоро побачимось. Ми пройшли коронавірус, де постійно знаходилися удвох. А тепер проходимо війну".

Фото: instagram.com/monatik_official

Фото: instagram.com/monatik_official