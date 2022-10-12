Сім’я, яку не зламати. Монатик розповів про стосунки з дружиною на відстані

У період війни багато зіркових пар розлучилися, не витримавши разом нових випробувань. Про те, як не втратити довіру до свого партнера та не сумніватися одне в одному, розповів український виконавець Дмитро Монатик. Він зазначив, що вимушена через війну розлука з дружиною Іриною не стала для їхньої пари чимось складним, адже, як зазначив артист, у їх родині "відпрацювалась звичка час від часу бути на відстані" через активну концертну діяльність Дмитра.

"У нас, напевно, ще року з 2015 відпрацювалась звичка час від часу бути на відстані, але ненадовго. Це нам трохи допомагає. Я наче десь у безкінечному відрядженні, турі. До цього звикли і діти також. Просто зараз цей тур такий - незрозуміло, коли закінчиться. І взагалі, я вважаю, що все залежить від того, як ви будували стосунки з самого початку. У нас 100 відсотків довіри одне до одного. У нас міцна сім’я, яку не зламати", - сказав співак у інтерв’ю Маші Єфросиніній, інформує Апостроф.

"Ми з Ірішою з самого початку проходили багато випробувань, - продовжив говорити на цю тему артист. Війна – найстрашніше і найскладніше випробування. Пройти його достойно і залишитись людьми – дуже важливе завдання для кожного з нас. Це складно, але це можливо".

Монатик також зазначив, що у побутових питаннях між ними з Іриною ніколи не виникало суперечок, що є ще одним плюсом. Окрім того, є й інша запорука щасливих та довготривалих стосунків - вміння говорити одне з одним - вміння говорити на буль-які теми, як сказав Дмитро:

"Ми говоримо одне з одним абсолютно про все. Якщо багато пар не можуть пройти випробування ремонтом, то у нас ситуація протилежна. Ніколи не виникало ніяких суперечок в таких моментах. Так, зараз такий момент, що ми змушені жити на відстані, але ж ми скоро побачимось. Ми пройшли коронавірус, де постійно знаходилися удвох. А тепер проходимо війну".

Фото: instagram.com/monatik_official

Фото: instagram.com/monatik_official

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Монатик, як і багато інших українських артистів, виступає за кордоном із концертами на підтримку України. Його дружина та діти поки що не повертаються до рідної країни, а перебувають у Варшаві.


Любов Блажко, Апостроф





Интересные новости
"Пишається тим, що її мама з України": Міла Куніс розповіла про розмову з донькою про війну"Пишається тим, що її мама з України": Міла Куніс розповіла про розмову з донькою про війну
Jerry Heil несподівано з'явилася після довгої відсутності: "За правду..."Jerry Heil несподівано з'явилася після довгої відсутності: "За правду..."
Кондратюк скривився при згадці про Тіну Кароль, зробивши зізнання: "Така інтонація..."Кондратюк скривився при згадці про Тіну Кароль, зробивши зізнання: "Така інтонація..."
У звільненого Героя оборони "Азовсталі" поповнення у сім'ї: зворушливі кадриУ звільненого Героя оборони "Азовсталі" поповнення у сім'ї: зворушливі кадри
Ласточкін зізнався, що написали йому брат і батько з росії: "Від мозку вже нічого не залишилося"Ласточкін зізнався, що написали йому брат і батько з росії: "Від мозку вже нічого не залишилося"
Блок рекламы


Похожие новости
"Її дуже боялися": Данилко розповів про справжню Аллу Пугачову"Її дуже боялися": Данилко розповів про справжню Аллу Пугачову
З алкоголю пересів на пропаганду: Ігор Ласточкін розповів про батька та брата в РФЗ алкоголю пересів на пропаганду: Ігор Ласточкін розповів про батька та брата в РФ
"Дуже важко спочатку": Ткач розповів про трагедію в «Лізі сміху» і чим зараз займається Квартал 95"Дуже важко спочатку": Ткач розповів про трагедію в «Лізі сміху» і чим зараз займається Квартал 95
"Не можеш їсти, говорити": Потап після повернення в Україну розповів про свою рідкісну хворобу"Не можеш їсти, говорити": Потап після повернення в Україну розповів про свою рідкісну хворобу
Юрій Ткач розповів, чи знали актори "Кварталу 95" про наступ РосіїЮрій Ткач розповів, чи знали актори "Кварталу 95" про наступ Росії
Дмитро Танкович розповів, чому актори "Дизель Шоу" Писаренко та Нікішин повернулися в РосіюДмитро Танкович розповів, чому актори "Дизель Шоу" Писаренко та Нікішин повернулися в Росію
Вдівець Писанки розповів про болісне свято у його житті: "Нагадування, заплановане Русею"Вдівець Писанки розповів про болісне свято у його житті: "Нагадування, заплановане Русею"
Скрипка розповів, що в його будинку залишили окупанти, тікаючи від ЗСУ: "Там з'явилося три..."Скрипка розповів, що в його будинку залишили окупанти, тікаючи від ЗСУ: "Там з'явилося три..."
Сестра Поплавської влаштувала скандал із "Дизель шоу", Крутоголов розповів, навіщо їй це: "Вона хоче..."Сестра Поплавської влаштувала скандал із "Дизель шоу", Крутоголов розповів, навіщо їй це: "Вона хоче..."
Крутоголов із "Дизель шоу" розповів про стан сина, який серйозно постраждав у ДТП: "Зараз хлопчик..."Крутоголов із "Дизель шоу" розповів про стан сина, який серйозно постраждав у ДТП: "Зараз хлопчик..."
Последние новости
Подгружаем последние новости