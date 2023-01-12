Зірка Квартал 95 на тлі скандалу із дружиною звернувся до українців: "Вам це все повернеться!"

Зірка Квартал 95 на тлі скандалу із дружиною звернувся до українців: "Вам це все повернеться!"

Скандал у сім'ї актора та сценариста студії "Квартал 95" Руслана Ханумака триває.

Ханумак вирішив відповісти на звинувачення своєї дружини та оголосити, що між ними вже давно не все гладко.

Нагадаємо, відома українська блогер та журналістка Аліна Шаманська звинуватила чоловіка в неналежній поведінці, додавши, що це стало не причиною розлучення, а останньою краплею.

У свою чергу Ханумак заявив, що дружині він не зраджував, а просто розважався з друзями. Актор і сценарист студії «Квартал 95» також повідомив, що його батьки, друзі та рідні переживають ситуацію, що склалася в його сім'ї, більше, ніж він.

«Перед тим, як мені бажати смерті та всім моїм близьким можна розібратися, що ми з моєю колишньою дружиною розірвали стосунки близько року тому, ще до війни. Те, що про це ми не говорили публічно – це насамперед були наші з нею справи», - сказав Ханумак.

Актор також підкреслив, що він уже неодноразово переживав хейт – його обожнювали, і називали ворогом номер один, тому його вже не чіпляє те, що йому пишуть у коментарях та особистих повідомленнях.

«Я скажу лише те, що вам це все повернеться. За те, що ви знущаєтеся зараз над моєю сім'єю і моїми близькими людьми. Аліні я дякую за всі роки, які ми з нею прожили. Вона чудова людина, і я бажаю їй тільки добра і зустріти молоду людину, яка не дозволятиме собі знаходитися просто в компанії з іншими дівчатами», - повідомив Руслан.


Катерина Петренко, politeka.net





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