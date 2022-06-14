Повестку вручат прямо на пляже: кого из украинцев коснется новое радикальное решение

После купания - повестка в военкомат. Появились подробности радикального решения в отношении нарушителей.

Как пишет Politeka.net речь идет о жителях Трускавца, которые идут купаться в питьевом озере. Борьба с ними идет не первый год, но ни высокие заборы, ни видеомониторинг, ни вызовы полиции на нарушителей не действуют – они каждое утро отправляются к воде.

Но, похоже, таким купаниям все же наступит конец. Как сообщает Трускавецкий городской совет, на озере периодически будут осуществляться рейды с участием представителей ООО «Трускавецкий водоканал», полиции и военкомата.

Лицам призывного возраста, которых обнаружат на озере, будут вручать повестки на месте.

Добавим, что подобная практика уже применяется в отношении нарушителей комендантского часа. Те же, кто не являются военнообязанными, будут задержаны и после соответствующего решения суда оплатят немаленький штраф.