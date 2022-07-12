Монатик показав найболючіше місце кожного українця: "Вже важко було відмовитися"

Дмитро обрав незвичайну презентацію.

Український співак Дмитро Монатик, якого раніше масово критикували, бо він через повномасштабне вторгнення Росії в Україну вирішив залишитися з родиною за кордоном, випустив нову композицію. Так, Монатік представив анімований кліп на свою пісню From U to z.

За словами Монатика, зараз найболючіше місце кожного українця – це серце. Тому перший образ, що відповідає емоційній кулі, в якій ми існуємо під час війни – саме серце.

«Почувши пісню, вже важко було відмовитися від символів. Вони не такі промовисті, як документальне або просто «живе» відео, але символами краще охопити весь спектр почуттів. Кохання, дружба, самовідданість, життя, смерть і війна – без пафосу та фальші, про це хочеться і треба говорити» - пише Монатик під уривком із кліпу.

Він зауважив, що така форма та стиль була необхідна, подібний кліп став для нього чимось новим.

Раніше на своїй сторінці в Instagram артист розмістив відео, на якому його сини Платон та Данило читають вірш про мрію про мирну Україну.

"Я мрію, щоб наші діти жили у мирній, квітучій, правовій, сучасній та вільній Україні. Вірю, що так і буде. З днем ??Конституції!", - написав артист.