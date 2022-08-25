Монатик торкнувся сердець українців пронизливим віршем: "Ми непохитні, хоч наші душі розбиті"

Поп-артист Дмитро Монатик (Monatik) на цьому концерті презентував новий вірш, присвячений війні росії проти України.

Як повідомляє Politeka.net, 24 серпня відбувся святковий концерт до Дня Незалежності України, який майже дві доби на станції метро Майдан Незалежності готували найпопулярніші артисти країни. Серед них був співак Дмитро Монатик, який поділився шматочком свого виступу на особистій сторінці в Інстаграм.

Поп-артист Дмитро Монатик (Monatik) на цьому концерті презентував новий вірш, присвячений війні росії проти України. У рядках він зазначив, що коли душа рветься на шматки, лише українська пісня може об'єднати усі куточки країни, адже з піснею ми всі єдині та незалежні.

Співак також зазначає, що ми непохитні, хоч наші душі розбиті. Але настане час, і ми все зберемо по шматочках і перемога обов'язково буде за нами - адже з нами добро і правда.

"Через війну, через ворога злого

Ми стали сильніші, ми вистоїмо.

І якщо вже знайшли мрію, то досягнемо її,

щоб зовсім скоро побачити і нові, і щасливі, і старі фотографії.

І коли мир, і коли йде страшна війна,

нехай лікують і лунають пісні Кузьми Скрябіна", - закінчив Дмитро Монатик, викликавши у користувачів мережі сльози розчулення і доторкнувшись до їхніх сердець.