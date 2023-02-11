Брат Ірини Федишин загинув на війні

Ірина Федишин повідомила про трагедію у своїй родині. Її двоюрідний брат Роман Климкович загинув під час війни, у бою під Соледаром. Українська співачка показала спільні фото з рідною людиною, яка віддала життя за Україну.

Виконавиця хіта "Розстріляна весна" розповіла, що її братові було 34 роки. Він з перших днів приєднався до захисників Батьківщини та вирушив воювати добровольцем. Ірина Федишин зазначила, що нещодавно бачилася з родичем, якого відпустили на десять днів додому. Зараз поп-діва вбита горем і не може повірити в подію.

"Ромчику, братику, пишу це пост, сльози заливають, я не вірю!.. Вчора зателефонували твої побратими і сказали, що тебе більше немає. Я не вірила і до останнього сподівалася, що це помилка. Можливо, ти поранений і потрапив у полон. Але твій побратим Володя, з яким ви разом добровольцями пішли на війну, повернувся сьогодні в цей окоп і переконався, що тебе вже нема. Він намагається винести твоє тіло, сказав, що не залишить тебе", - написала артистка. Подивитися цю публікацію в Instagram Публікація від Ірина Федишин ?Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

Федишин поділилася з шанувальниками спогадами про веселе дитинство, яке вона разом із двоюрідним братом проводила в селі у бабусі. Вона підкреслила, що завжди відчувала його підтримку та любов. Останнє повідомлення Ірині від Романа – поцілунок.

Климкович пишався успішною сестрою. Зірка запевнила, що її благодійні концерти будуть на честь близької людини, яка захищала нашу державу та боролася за свободу.

"Серце нашої родини розбите, ми дуже тебе любимо, Ромчику. Спи спокійно, мій братику. Вічна пам'ять герою України", - написала співачка.

Численні фанати знаменитості підтримали її теплими словами. Вони висловили надію, що російська погань незабаром покине наші землі, і справжні герої нації наближають цей день.

Нагадаємо, що сьогодні, 10 лютого, російські окупанти завдали нового масованого ракетного удару по Україні. Пошкоджено багато об'єктів критичної інфраструктури.