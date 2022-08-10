Приходько нагадала, чому смішно вірити в "хороших" росіян: "Через боягузтво та гнидство..."

Українська співачка Анастасія Приходько зізналася, що дякує Богові за лиха, які він посилає росії.

Українська співачка Анастасія Приходько вважає, що говорити "хороших росіян", це те саме, як би під час Другої світової війни хтось казав, що є "хороші німці". Відповідний коментар пролунав в інтерв'ю з Аліною Доротюк на YouTube .

Анастасія Приходько пояснила, що росіяни не по-людськи виховують своїх дітей і покоління рф, яке народилося тепер, буде таким самим, як і те, що прийшло на українську землю зараз.

"Ні "хороших росіян"! Якщо спочатку я зерна від полови відокремлювала, то зараз я цього робити не буду. Немає для мене "хороших росіян". Тому що, навіть під час Другої світової війни, щоб ти сказав, що є "хороший німець"... Це що таке? Це ми давайте ще шукати, щоб потім: "Ну, він же добрий". Ну навіщо ти мені потрібен тут. Немає "хороших росіян" і не буде!" – заявила Анастасія Приходько.

Українська співачка також вважає, що росіяни мають можливість зупинити все те, що відбувається в росії, але через боягузливість і "гнидство" роблять протилежне. Тому вона бажає їм усіляких лих за те, що вони роблять в Україні.