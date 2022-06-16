Джоли в полупрозрачном топе заинтриговала появлением на съемочной площадке: снова скрывает лицо

анджелина джоли, скрин

Артистка выбрала удобный лук для новых съемок.

Как сообщает Politeka.net, в последнее время Анджелина Джоли стала чаще обращать внимание публики на себя, так как впервые за долгое время снова приступает к съемкам в фильме, но уже в качестве режиссера. Более того, исполнительница будет блистать рядом со всемирно известными коллегами.

Дело в том, что актриса и режиссер занимается съемкой фильма с участием Сальмы Хайек. Джоли посетила съемочную площадку своего фильма в Италии в белом полупрозрачном длинном топе и брюках.

Кадры сразу же появились на фан-страницах звезды в Инстаграм. Образ артистка традиционно дополнила светлой шляпой с черной лентой, а также защитной маской черного цвета. Причем темная защитная маска – главный аксессуар последних двух лет.

Напомним, 47-летняя Анджелина Джоли занимается созданием фильма "Без крови" по книге Алессандро Барикко.

Ранее стало известно, Брэд Питт обвиняет свою бывшую жену Анджелину Джоли в попытке умышленно причинить ему вред, нанеся ущерб репутации их винодельни после того, как она тайно продала свою долю в их совместной французской винодельне «роSSийскому олигарху».

В новых юридических документах юридическая команда Питта заявила, что Miraval был «страстным» проектом артиста и Анджелина «пока ничего не внесла в успех компании, она пошла дальше и продала свою долю бизнесмену-миллиардеру Юрию Шефлеру.


Дарина Силина, politeka.net





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