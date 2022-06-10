Спасение детей 90-х: умер основатель одесского приюта "Светлый дом"

Вчера в результате осложнений после перенесенного коронавируса умер Александр Чумаков, основатель одесского приюта "Светлый дом". Организация волонтеров, возглавляемых отцом УГКЦ в 90-е годы, в свое время помогла более чем трем тысячам социально незащищенных детей. О смерти руководителя детдома сообщает Религиозно-информационная служба Украины.

Чумаков был монахом Салезианского конгрегации, участником диссидентского движения, публицистом, учителем литературы, педагогом. Он неоднократно отмечал, что в своей деятельности часто руководствовался заветами одного из католических святых, отца Боско. Последний известен тем, что в середине XIX века, когда его родной Турин был переполнен бедными подростками, которые скитались в поисках работы, сиротами и бездомными, организовал подобный приют.