В Беларуси отличились "патриотическим" танцем детей в тюремных робах: фото и видео

В Беларуси детский танцевальный коллектив "Звездочки" яслей – сада №3 города Ошмяны принял участие в конкурсе исполнительских видов искусств с хореографической композицией "патриотической направленности" "По вагонам" - пятилетние дети танцевали в тюремных робах.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube, информирует Апостроф .

Одетым в тюремные робы детям лет пяти-шести также нарисовали синяки под глазами. Как пишут в местных изданиях, композиция "отозвалась в сердце каждого зрителя – так проникновенно и глубоко через танец отразить тему Великой Отечественной войны удается не всем взрослым".