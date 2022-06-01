В День защиты детей ALEKSEEV выпустил песню "Мама" и посвятил ее украинским матерям: видео

1 июня во многих странах мира, включая Украину, празднуют День защиты детей. Сегодня этот день имеет особое значение, ведь из-за роSSийской агрессии, которая длится уже четвертый месяц, погибают украинские дети. Исполнитель ALEKSEEV (настоящее имя – Никита Алексеев) презентовал щемящую песню "Мама", которую посвятил всем матерям Украины.

На своем YouTube-канале музыкант опубликовал композицию и клип на нее. Уточняется, что видео было снято в центре Киева . В черно-белом ролике можно увидеть трогательные кадры детей и женщин-беженцев, которые вынуждены были покинуть родную землю для собственной безопасности, информирует Апостроф .

"Мама и является первой и надежной защитой каждого ребенка: шестилетнего Влада из Бучи мама Марина защищает с небес и благодарит его каждый раз, когда он приносит еду на место ее захоронения, трехмесячная Кира вместе с мамой Валерией из Одессы так и остались неразлучными на всю вечность и уже там им ничего не угрожает, а миллионы матерей спасают своих чад каждый день - и в Украине, и за ее пределами" , - поделился ALEKSEEV.

"Песня "Мама" о каждом из нас, о благодарности самому дорогому в мире человеку, о праве на детство, о мире любви, нежности и теплоты! Давайте беречь его…" - также написал певец в своем блоге в Instagram.

Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Текст песни "Мама"

Його не шукають

Його не заводять

Кохання по жилах

Без просу бродить

Ні краплі надії

Опущені плечі

Але коли приходить вечір

Я молюсь

Приспів:

В серці Бог - сильніше всіх оберегів

Не потребую я талісманів

Кожен день підношу руки до неба

Боже, дякую за те, що поряд мама

Тихо малятко лежить у колисці

Сон вже летить

І до нього так близько

Очі закрив я, на нього дивлюся

Сонечко, спи,

а я помолюся

Року не має,

а він вже сміється

Серце співає,

з душі світло ллється

Оберігає ангел крилатий

Сонечко, спи…

Украинцы оценили нежную композицию о матерях и в комментариях под роликом оставили для Никиты много приятных слов.

"Очень трогательная и крутая песня! Твой голос прекрасен! С премьерой!", "Красиво! Пусть все Мамы будут живы, здоровы и счастливы!", "Никита, очень душевно! С премьерой! Здоровья нашим матерям!", "Спасибо за песню - она такая правдивая и нужная! В самое сердце!", "Спасибо! Как всегда очень душевно, мелодично и красиво", "Респект за то, что песня на родном языке!" – написали люди.