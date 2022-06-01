В День защиты детей ALEKSEEV выпустил песню "Мама" и посвятил ее украинским матерям: видео
1 июня во многих странах мира, включая Украину, празднуют День защиты детей. Сегодня этот день имеет особое значение, ведь из-за роSSийской агрессии, которая длится уже четвертый месяц, погибают украинские дети. Исполнитель ALEKSEEV (настоящее имя – Никита Алексеев) презентовал щемящую песню "Мама", которую посвятил всем матерям Украины.
На своем YouTube-канале музыкант опубликовал композицию и клип на нее. Уточняется, что видео было снято в центре Киева. В черно-белом ролике можно увидеть трогательные кадры детей и женщин-беженцев, которые вынуждены были покинуть родную землю для собственной безопасности, информирует
"Мама и является первой и надежной защитой каждого ребенка: шестилетнего Влада из Бучи мама Марина защищает с небес и благодарит его каждый раз, когда он приносит еду на место ее захоронения, трехмесячная Кира вместе с мамой Валерией из Одессы так и остались неразлучными на всю вечность и уже там им ничего не угрожает, а миллионы матерей спасают своих чад каждый день - и в Украине, и за ее пределами" , - поделился ALEKSEEV.
"Песня "Мама" о каждом из нас, о благодарности самому дорогому в мире человеку, о праве на детство, о мире любви, нежности и теплоты! Давайте беречь его…" - также написал певец в своем блоге в Instagram.
Текст песни "Мама"
Його не шукають
Його не заводять
Кохання по жилах
Без просу бродить
Ні краплі надії
Опущені плечі
Але коли приходить вечір
Я молюсь
Приспів:
В серці Бог - сильніше всіх оберегів
Не потребую я талісманів
Кожен день підношу руки до неба
Боже, дякую за те, що поряд мама
Тихо малятко лежить у колисці
Сон вже летить
І до нього так близько
Очі закрив я, на нього дивлюся
Сонечко, спи,
а я помолюся
Року не має,
а він вже сміється
Серце співає,
з душі світло ллється
Оберігає ангел крилатий
Сонечко, спи…
Украинцы оценили нежную композицию о матерях и в комментариях под роликом оставили для Никиты много приятных слов.
"Очень трогательная и крутая песня! Твой голос прекрасен! С премьерой!", "Красиво! Пусть все Мамы будут живы, здоровы и счастливы!", "Никита, очень душевно! С премьерой! Здоровья нашим матерям!", "Спасибо за песню - она такая правдивая и нужная! В самое сердце!", "Спасибо! Как всегда очень душевно, мелодично и красиво", "Респект за то, что песня на родном языке!" – написали люди.