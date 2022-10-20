День тотальної економії електроенергії: якими електроприладами краще не користуватись 20 жовтня

Українців закликають максимально зменшити використання електроприладів протягом 20 жовтня з 7:00 до 23:00, щоб українська енергосистема могла відновитися після терористичних ударів російських окупантів, інформує Апостроф .

Про це написав глава Київської ОВА Олексій Кулеба.

Громадян просять не вмикати сьогодні обігрівачі, праски, телевізори, мікрохвильовки, електрочайники, пральні машини, електроплити та інші прибори, що використовують електроенергію.

Для бізнесу наполегливо рекомендують вимкнути вуличне й внутрішнє освітлення, підсвітку прилавків і стендів, великогабаритні прилади, будівельні прилади тощо.

Крім того, 20 жовтня у Тернополі й низці інших міст не курсуватимуть тролейбуси, які працюють від електроенергії. Зокрема, у Києві на деякі тролейбусні маршрути вийдуть автобуси.

Фото: kyivcity.gov.ua

"Промислові підприємства, торговельні центри, офіси, побутові споживачі. Це вимушений крок для відновлення балансу енергосистеми. І від цього залежить її життєздатність. Удари росіян по енергетиці спричинили дефіцит. Зараз кожна увімкнена вітрина, рекламний щит чи пральна машинка здатні призвести до серйозних аварійних відключень. Споживаємо свідомо. Вимикаємо усю зайву електрику", - закликав глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко