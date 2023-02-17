Загальна мобілізація: з якими хворобами хребта не призивають військову службу

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, що введені через повномасштабне вторгнення Росії. Військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років підлягають мобілізації. Але не всі можуть бути визнані придатними до служби за станом здоров’я. Видання «Факти Здоров'я» розповіло , чи можуть бути звільнені від мобілізації особи, які мають захворювання хребта.

Як визначається придатність до військової служби

Проходження медичної комісії є обов’язковою умовою для всіх військовозобов’язаних. Військово-лікарська комісія (ВЛК) визначає за станом здоров’я придатність до військової служби призовників, військовослужбовців та військовозобов’язаних, встановлює причини захворювань та травм (поранень, контузій, каліцтв).

Лише ВЛК вирішує, чи може людина за станом здоров?я виконувати бойові завдання та призиватися на військову службу.

На підставі рішення ВЛК військовозобов’язаний може бути визнаний:

придатним до військової служби;

тимчасово непридатним до військової служби;

обмежено придатним до військової служби;

непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку.

Експерти ГО «Юридична сотня» зазначили, що під час медичного огляду військовослужбовців метод індивідуальної оцінки придатності їх до військової служби повинен застосовуватись у кожному випадку окремо.