Умерла Джули Круз - певица, чьи песни звучат в сериале "Твин Пикс" Дэвида Линча

Американская певица Джули Круз, чей голос звучит в сериале "Твин Пикс" Дэвида Линча, умерла в возрасте 65 лет. Печальную новость сообщил в Facebook ее муж Эдвард Гриннан.

"Cегодня я попрощался со своей женой Джули Круз. Она покинула это царство на своих условиях. Без сожалений. Теперь она спокойна", - написал он, информирует Апостроф .

Фото: Getty Images

Причина смерти певицы пока не объявлена, но в 2018 году Круз писала в соцсетях, что страдает системной волчанкой, из-за чего ей трудно ходить и стоять.

Самой известной песней Джули Круз была "Falling", инструментал которой стал основной темой "Твин Пикса". Музыку для этой песни создал Анджело Бадаламенти, а Линч написал текст.

Джули Круз не только пела, но и была одним из персонажей "Твин Пикса": она сыграла певицу в городском баре, а также появлялась спин-оффе сериала "Твин Пикс: Огонь, иди за мной". Также она снялась в "Твин Пикс: Возвращение" - третьем сезоне сериала Линча.

Кроме "Твин Пикса", Джули Круз пела в фильме "Синий бархат". Также она участвовала в авангардной театральной постановке Линча "Индустриальная симфония № 1" вместе с Николасом Кейджем и Лорой Дерн.