Умерла Джули Круз - певица, чьи песни звучат в сериале "Твин Пикс" Дэвида Линча

Американская певица Джули Круз, чей голос звучит в сериале "Твин Пикс" Дэвида Линча, умерла в возрасте 65 лет. Печальную новость сообщил в Facebook ее муж Эдвард Гриннан.

"Cегодня я попрощался со своей женой Джули Круз. Она покинула это царство на своих условиях. Без сожалений. Теперь она спокойна", - написал он, информирует Апостроф.

Фото: Getty Images

Причина смерти певицы пока не объявлена, но в 2018 году Круз писала в соцсетях, что страдает системной волчанкой, из-за чего ей трудно ходить и стоять.

Самой известной песней Джули Круз была "Falling", инструментал которой стал основной темой "Твин Пикса". Музыку для этой песни создал Анджело Бадаламенти, а Линч написал текст.

Джули Круз не только пела, но и была одним из персонажей "Твин Пикса": она сыграла певицу в городском баре, а также появлялась спин-оффе сериала "Твин Пикс: Огонь, иди за мной". Также она снялась в "Твин Пикс: Возвращение" - третьем сезоне сериала Линча.

Кроме "Твин Пикса", Джули Круз пела в фильме "Синий бархат". Также она участвовала в авангардной театральной постановке Линча "Индустриальная симфония № 1" вместе с Николасом Кейджем и Лорой Дерн.


Наталья Лавринец, Апостроф





Интересные новости
55-летняя Ольга Сумская в белом платье с вышивкой изумила моложавой внешностью: кадры55-летняя Ольга Сумская в белом платье с вышивкой изумила моложавой внешностью: кадры
"Просыпаюсь ночью и…": Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала, что вернуло ее к жизни, фото"Просыпаюсь ночью и…": Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала, что вернуло ее к жизни, фото
Олег Винник серьезно болен и находится в ГерманииОлег Винник серьезно болен и находится в Германии
Трагедия произошла с украинками в Польше, в квартире также находились дети: подробности нападенияТрагедия произошла с украинками в Польше, в квартире также находились дети: подробности нападения
Еще один пропагандист: Сергей Лазарев назвал ВСУ нацистами и обвинил в обстрелах ДонбассаЕще один пропагандист: Сергей Лазарев назвал ВСУ нацистами и обвинил в обстрелах Донбасса
Блок рекламы


Похожие новости
Ани Лорак: почему певица не комментирует войну в УкраинеАни Лорак: почему певица не комментирует войну в Украине
Группа Queen анонсировала выход неизданной песни Фредди МеркьюриГруппа Queen анонсировала выход неизданной песни Фредди Меркьюри
"Грустно, вечная память": не стало известного украинца, его песни часто звучали в фильмах и передачах"Грустно, вечная память": не стало известного украинца, его песни часто звучали в фильмах и передачах
Годовалая дочь умерла в больнице: в Бородянке оккупанты убили всю семью полицейскогоГодовалая дочь умерла в больнице: в Бородянке оккупанты убили всю семью полицейского
Кейт Миддлтон впечатлила роскошным образом на премьере фильма с Томом Крузом: фотоКейт Миддлтон впечатлила роскошным образом на премьере фильма с Томом Крузом: фото
Рианна впервые стала мамой – певица родила сынаРианна впервые стала мамой – певица родила сына
Том Круз получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваляТом Круз получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля
Мы постоянно ссорились: певица MamaRika рассказала об отношениях с мужем на расстоянииМы постоянно ссорились: певица MamaRika рассказала об отношениях с мужем на расстоянии
Я не выдержала: певица MamaRika рассказала, почему вернулась в Украину из ПольшиЯ не выдержала: певица MamaRika рассказала, почему вернулась в Украину из Польши
Леди Гага засветила поцелуй с 59-летним Томом Крузом: как он сейчас выглядитЛеди Гага засветила поцелуй с 59-летним Томом Крузом: как он сейчас выглядит
Последние новости
Подгружаем последние новости