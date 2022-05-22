Годовалая дочь умерла в больнице: в Бородянке оккупанты убили всю семью полицейского

Еще в начале войны полицейский из Бородянки в один момент потерял шестерых членов семьи, включая годовалую дочь – дом разбомбили рашисты. Его самого спасло только то, что в этот день он был на дежурстве, информирует Апостроф.

Об этом сообщает BBC Украина.

По словам 26-летнего Ивана, от дома ничего не осталось.

"26 февраля я находился на рабочем месте в райотделе полиции, мы разговаривали на улице и услышали „бабах“! Земля затряслась. Я начал набирать по телефону всех своих родственников: жену, своего брата, маму, отца, бабушку — и все были вне зоны досягаемости. Я понял, что произошло что-то нехорошее", — вспоминает он.

Когда мужчина добрался до дома, вместо него он увидел завалы. В скором времени на помощь пришли соседи и родственники, которые помогали разгребать кирпичи. Первым Иван нашел мать, лежавшую мертвой на холодильнике. Затем в 200 метрах он нашел тело своего младшего брата, потерявшего обе ноги и руки. Рядом с ним на грядке сидела его любимая собака. Потом нашли его бабушку, тоже мертвую, засыпанную кирпичом.

Тете Ивана удалось найти его годовалую дочь, которая лежала на диване и была еще жива. Ее госпитализировали, однако спасти девочку не удалось, она умерла в тот же день. Позже нашли жену полицейского и его отца.

После случившегося Иван взял отпуск всего на три дня, а после этого работал на военном блокпосту неподалеку и помогал людям эвакуироваться на автобусах в безопасные районы. За это Иван получил медаль за заслуги и отвагу.

"У каждого в Бородянке есть беда и проблемы. Надо помогать людям. Работа и мои друзья — это помогает и поддерживает", — говорит полицейский.

Иван похоронил своих родственников в 30 км от Бородянки — селе Песковка.


Мария Швец, Апостроф

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