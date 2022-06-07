Скандал в больнице Одессы: у раненых военных требовали покупать лекарства, детали

В одной из больниц одесской области, где принимают раненых с фронта на днях произошел скандал.

Как сообщает издание “Радио Свобода” со ссылкой на директора больницы, врачу сначала сделали выговор, но затем было принято решение его уволить.

Делов том, что в больницу поступили раненые защитники поздно вечером. Дежурный врач дал им рецепт с лекарствам и сказал искать в аптеках, так как в больнице лечить якобы нечем. Военные были глубоко потрясены этим случаем и сообщили волонтерам, а те уже открыто заявили в социальных сетях.

«Утром 4 июня нам сообщили, что к нам доставят бойцов с акубаротравмой, 3-4 человека. Вся команда была в курсе, мы готовили кровати. Дежурил врач, который по основной специализации является невропатологом.

Когда ребята поступали, он очень громко начал с ними говорить, на повышенных тонах объяснять, что они не могут лечить их так, как он считает необходимым, нет препаратов. Затем зная о своем выговоре, он сегодня пришел в больницу и стал спрашивать, в чем вообще проблема. Он так и не понял, что произошло. Это совершенно непрогнозируемо, никто даже не подозревал, что можно в таком тоне общаться с военными и писать им списки лекарств», – сообщила директор больницы Алла Сверчкова.