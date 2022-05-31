Наталья Мосейчук рассказала, что сделали с ее роскошным дуплексом под Киевом оккупанты

Украинская ведущая Наталья Мосейчук переехала в частный дом, чтобы у ее младшего сына была возможность проводить больше времени на свежем воздухе. Ее дом находится между Бучей и Ирпенем – пригороды Киева , которые, как известно, наиболее пострадали от зверского "русского мира".

Вместе с мужем звезда телеканала 1+1 приобрела красивый двухэтажный белоснежный дуплекс – частный дом на два хозяина. У них есть собственный вход и двор, а с соседями их соединяет лишь одна общая стена и крыша. Сколько выложили на покупку дома артисты, неизвестно, но сумма точно была немаленькой, учитывая живописный район.

Наступление роSSийских оккупантов хоть и не разрушило имение Натальи Мосейчук, но все же нанесло серьезный ущерб. В интервью ведущая рассказала, что в их селе шли танковые бои, и несколько домов полностью разбомбили. Но им еще повезло.

"Наш дом целым не остался. Мы, по сравнению с другими, еще обошлись небольшими потерями. Выбиты все окна, повреждена крыша, нет растений, все стесано снарядами, разбиты заборы. Но окна вставляются, крыша ремонтируется… Понемногу отстраиваем. Окна уже поставили", - рассказала Наталья Мосейчук.