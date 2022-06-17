Нет возможности оплатить: Оля Полякова рассказала о проблемах с поступлением дочери в вуз мечты

Недавно украинская певица Оля Полякова рассекретила, что ее старшая дочь подала документы на поступление в пять вузов. На этот раз исполнительница рассказала об этом вопросе более подробно. Она призналась, что Маша мечтала учиться в музыкальном колледже Беркли в Бостоне, однако в настоящее время семья звезды не имеет возможности оплачивать дорогое обучение в США .

"У нас сейчас с Машей есть проблемы, с моей старшей дочерью. Мы себе думали, что мы пойдем в один вуз, но сегодня нет возможности так много зарабатывать и оплачивать этот вуз. Мы приняли решение, что она будет подаваться на подготовительный курс в университет и в следующем году будет подаваться на грант. Потому что тот университет, который она хотела – музыкальный колледж Беркли (англ. Berklee College of Music) в Бостоне – очень дорого стоит. Сегодня у нас просто не возможности оплачивать такое дорогое обучение", - сказала Полякова в программе "ЖВЛ".

Фото: instagram.com/mashapolyakova

"Я ей сказала: "Дочь, это такое испытание для тебя. Ты должна так подготовиться за этот год, чтобы сделать все зависимое от себя. Если ты сможешь выиграть грант и учиться льготно или бесплатно – это будет заслуга твоя, это будет твой вклад уже в семейный бюджет. Поэтому ты должна собраться, доченька, хорошенько и понять, что такова жизнь", - также поделилась певица, информирует Апостроф .

Фото: instagram.com/mashapolyakova

Артистка считает, что после начала войны в Украине всем придется работать еще больше и тяжелее, чем раньше. Однако знаменитость советует не жаловаться и не плакать, а продолжать каждому делать свое дело.

"Всем нам сейчас очень сложно. Всех нас вытащили из наших жизней, из наших карьер, из наших робот. У всех нас изменилось все, и теперь нужно работать в 5-10 раз больше и труднее. Это просто нужно принять. Не жаловаться, не плакаться, а просто работать еще тяжелее", - резюмировала она.

Напомним, Маша Полякова уже долгое время увлекается музыкой. Несмотря на свой юный возраст, девушка уже успела вместе со своими друзьями создать группу "Швы". Дебют молодого нестандартного коллектива прошел в ноябре прошлого года. Реакция пользователей сети была неоднозначной, и звездной маме пришлось заступаться за дочь после нецензурного выступления. Вскоре дочь Поляковой и сама ответила хейтерам, которые ругали ее за мат и откровенные фото.