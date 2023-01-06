"Може, Квартал 95 скинеться?": Оля Полякова потрапила під хвилю гніву українців

Українська співачка Оля Полякова показала наслідки ракетного удару по центру Києва.

Так, приліт ворожої ракети серйозно пошкодив будівлю Палацу «Україна». Нагадаємо, окупанти вдарили по українській столиці 31 грудня, пише Politeka.net.

"Київ, Палац Україна. Зазвичай в ці дати там батьки з дітками напередодні Нового року. Сьогодні дивом не було дітей. Летіли шибки від ударів російських ракет. Це ніщо інше, як терор", – коментував атаку заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Пізніше з’явилися кадри з камер спостереження Палацу «Україна», на сцені якого колись виступали найкращі українські і закордонні артисти.

До речі, російські зірки, які зараз підтримують війну проти України також неодноразово виходили на цю сцену. Серед них і Філіп Кіркоров, і Микола Басков, і Любов Успенська.

Тепер на відновлення Палацу збирають кошти, але деяким українцям це не довподоби.

«Палац може почекати ,а от у нас в Харкові люди живуть досі у метро!!!! 150 000 тис людей без квартир! Може їм треба скинутись ,бо залишилися без житла і тепер виживають?»;

«Палац може трішки зачекати, допомога зараз більше потрібна нашим захисникам», «То, можливо, хай зірки доєднаються до збору коштів на відновлення палацу? Чи тільки простий народ буде жертвувати?», «Може Квартал 95 скинеться?»;

«Скільки вже цей простий народ пожертвував? Може, нехай скинуться товтосуми вже …?»;

«Простий народ ледве виживає! Та допомагають армії! Краще подумайте за села які живуть без нічого зараз. Херсонські села як живуть -люди вже кричать про це а всі мовчать ні однієї новини про них не виставляють!».

Інші ж висловили впневненість, що відбудують все росіяни, бо саме вони руйнують Україну.

«Будуть платити репарації», «Горіти їм у пеклі, терористи», «Продати все майно запроданок і відновити Палац України! Ото ремонт буде!»;

«Так колись ми будемо розказувати своїм дітям, онукам, що Росія напала війною спочатку на Крим і Донбас. І весь цей час шла боротьба. А через вісім років пішла масштабно війною на Україну. Як росіяни грабували, ґвалтували, вбивали її мешканців. Скільки музеїв, театрів пограбували і повивозили ціні речі в Росію. Скільки дітей насильно повивозили до Росії…»;

«Курва, що за люди, чи то якийсь сліпий цілить, я там виступала, в тому палаці, сто раз, ще будучи дитиною…».