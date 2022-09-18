Полякова, яка залишилася без заробітку, хотіла продати мамину квартиру, щоб відкрити кіоск: "Буде там робити бістро"

Українська співачка Оля Полякова розповіла, як із початку війни залишилася без заробітку, а також повідомила про пропозицію мами продати квартиру.

Повномасштабна війна, з якої прийшли росіяни, принесла багато бід українцям. Крім смертей та руйнувань більшість залишилися і без засобів для існування. Серед них і українські знаменитості, адже вони не можуть гастролювати, їм ніхто не платить тих гонорарів, що їх раніше платили.

Про це розповіла співачка Оля Полякова у новому випуску шоу Маші Єфросініної "Дорослі дівчатка".

Полякова поділилася, що коли поїхала з двома доньками за кордон і залишилася віч-на-віч із проблемами, то у неї була паніка, вона не знала, що далі робити, чим займатися і як заробляти. У довоєнні часи співачка мала багато помічників, тепер же Полякова мала думати, як годувати сім'ю.

"Зрозуміла, що мало того, що я не хочу робити нічого іншого - я не вмію робити нічого іншого. Я вчилася все життя тільки на це. Я 25 років витратила на те, щоб навчитися робити те, що я сьогодні роблю. Що робити?" "Міняти професію? Я закінчила музичні вузи. Я можу викладати співи, чи фортепіано... У мене немає другої професії", - розповіла співачка.

Відома блондинка зізналася, що навіть замислювалася над тим, щоб відкрити свою справу, наприклад, ліпити вареники. А мама зірки навіть пропонувала продати свою квартиру та відкрити кіоск.

"Моя мама мені каже: "Олю, давай я продам квартиру у Вінниці, ми з тобою купимо якийсь кіоск і будемо там робити якесь бістро українське". Я вже почала все це продумувати, щоб мати те, що тебе годуватиме. ", - Розповіла Полякова.